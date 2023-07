Zwrot ws. broni jądrowej przy granicy z Polską? „Brak dowodów”

Nie milkną echa planów rozmieszczenia rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi. Budowa specjalnego magazynu miała zakończyć się 1 lipca, ale na razie nie ma dowodów na to, by do tego doszło. Przemieszczenie pocisków to efekt majowego porozumienia pomiędzy ministrami obrony Rosji i Białorusi.

Broń jądrowa na Białorusi. Analitycy nie znaleźli dowodów na twierdzenia Putina

W sprawie pojawiało się wiele nieścisłości. Dotyczyły one m.in. tego przez kogo i w jaki sposób broń będzie wykorzystywana. Moskwa zapewniała, że dostęp do nie będą mieli wyłącznie Rosjanie, natomiast Mińsk ustami Aleksandra Łukaszenki zapewniał, że nie chodzi tylko o magazynowanie, ale także warunkowe użycie.

Z końcem czerwca białoruski dyktator polecił ministrowi obrony Wiktorowi Chreninowi, szefowi Sztabu Generalnego Wiktorowi Gulewiczowi i szefowi KGB Iwanowi Tertelowi „opracowanie algorytmu ataku nuklearnego na wypadek ataku na Białoruś”. – To jest nasza broń i będziemy jej używać. To śmieszne, by przenieść broń i tylko ją umieścić. Po co? Na przechowanie? Rosjanie mają doskonałe zaplecze magazynowe – tłumaczył Łukaszenka.

ISW: nie znaleźliśmy dowodów, by na Białorusi była rosyjska broń jądrowa

Okazuje się jednak, że w sprawie tej nastąpił pewien zwrot. Analitycy Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), powołując się na ukraińskich urzędników, piszą w nowym raporcie, że Rosja prawdopodobnie nie rozmieściła taktycznej broni jądrowej na Białorusi.

Cytują wypowiedź zastępcy szefa Głównego Oddziału Operacyjnego Sztabu Generalnego Ukrainy generała brygady Ołeksija Hromowa, który zwrócił uwagę, że budowa specjalnych magazynów niezbędnych do przechowywania taktycznej broni jądrowej stanowi skomplikowany proces.

„Hromow miał prawdopodobnie na myśli to, że ukraińscy urzędnicy nie widzieli jeszcze dowodów budowy na Białorusi magazynów niezbędnych do składowania rosyjskiej broni jądrowej. ISW nie zaobserwowało żadnych dowodów na powstawanie takich obiektów na Białorusi. Oświadczenie Hromowa bezpośrednio zaprzecza twierdzeniom prezydenta Rosji Władimira Putina i prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, że Rosja rozmieściła już na Białorusi część taktycznej broni jądrowej w czerwcu 2023 r”. – czytamy w raporcie.

Czytaj też:

Rosjanie próbują powstrzymać ukraińską kontrofensywę. Przerzucili nawet wojska z granicy z ChinamiCzytaj też:

Tak Władimir Putin przemieszcza się niezauważony. Ujawniono zdjęcia z „pancernego pociągu”