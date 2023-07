Rosja zapowiada odwet po decyzji USA. „Zagrożenie dla ludności cywilnej”

Departament Obrony USA ogłosił w piątek, 7 lipca, że w nowym pakiecie pomocy o wartości 800 mln dolarów znajdzie się amunicja kasetowa. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan przyznał, że Waszyngton odkładał tę decyzję, ponieważ jej użycie niesie ze sobą ryzyko dla ludności cywilnej. Według niego, Siły Zbrojne Ukrainy będą jej używać „na swoim terytorium, minimalizując ryzyko dla własnej ludności”.

Wojna w Ukrainie. Szojgu grozi amunicją kasetową

Ruch ten nazwał "opcją tymczasową", a jej powodem jest niska produkcja pocisków artyleryjskich w Stanach Zjednoczonych. Amunicja kasetowa budzi wielkie kontrowersje, ponieważ stanowi duże zagrożenie dla ludności cywilnej. Podczas ataku uwalnianych jest wiele mniejszych bomb, które mogą zabijać masowo na dużym obszarze. Problemem są też niewybuchy – te mogą zalegać latami na ziemi, a następnie wybuchać w niekontrolowany sposób.

Z kolei "The New York Times" ustalił, że w Białym Domu toczą się tajne rozmowy w sprawie ewentualnego przekazania Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu ATACMS. Dziennik twierdzi, że pojawiły się ostrzeżenia ze strony amerykańskich urzędników, którzy twierdzą, że arsenał ATACMS jest stosunkowo mały, a pociski były przeznaczone do innych planów wojskowych Pentagonu, w tym do ewentualnych działań na Półwyspie Koreańskim. W tym samym czasie trwa szczyt NATO, na którym toczą się dyskusję o przyłączeniu Ukrainy do Sojuszu.

Czy jest amunicja kasetowa?

Minister obrony Siergiej Szojgu oświadczył, że wojska rosyjskie użyją amunicji kasetowej jako środka odwetowego za dostawy sprzętu dla Ukrainy. Przekonywał, że do tej pory Rosja „powstrzymała się i powstrzymuje” od użycia amunicji kasetowej, ponieważ rozumie „jakie zagrożenie stanowi taka amunicja dla ludności cywilnej”.

– W przypadku, gdy Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie amunicję kasetową, siły zbrojne Rosji będą zmuszone w odpowiedzi użyć podobnych środków rażenia przeciwko Siłom Zbrojnym Ukrainy – powiedział szef rosyjskiego ministerstwa obrony. Dodał, że Rosja jest uzbrojona w amunicję kasetową „na każdą okazję”, która jest „dużo skuteczniejsza niż amerykańska, a jej zasięg jest większy”. Zagroził, że dostawa takich pocisków przyczyni się do przedłużenia wojny.

Zdaniem stronu ukraińskiej, Rosjanie używają amunicji kasetowej od ponad roku.

