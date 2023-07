Incydent w Moskwie. Mężczyzna chciał podpalić mauzoleum Lenina

Z informacji przekazanych przez rosyjskie kanały Baza i Shot wynika, że w poniedziałek wieczorem mężczyzna rzucił koktajlem Mołotowa w mauzoleum Lenina, znajdujące się na Placu Czerwonym w Moskwie, w bezpośrednim sąsiedztwie północno-wschodniej części murów Kremla. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Formalnym powodem było nieposłuszeństwo wobec funkcjonariuszy.

Mężczyzna próbował podpalić mauzoleum Lenina

Z informacji przekazywanych w rosyjskich mediach społecznościowych wynika, że w trakcie zatrzymania mężczyzna stawiał opór policji. Według kanału 112 był w „w stanie mentalnie nieadekwatnym”. Belsat wyjaśnia, ze w rosyjskich komunikatach w ten sposób określane są osoby z zaburzeniami bądź chorobami psychicznymi. Na ten moment nie są znane szczegóły sprawy. Nie wiadomo, co kierowało mężczyzną.

Belsat poinformował, że nie trafił on w samo mauzoleum i nie zostało ono uszkodzone. Koktajl Mołotowa spadł na chodnik przed obiektem.

Według kanału Baza mężczyzna, który zaatakował pomnik to 37-letni Konstantyn Staczukow z Czyty. Z kolei kanał Shot zwraca uwagę, że we wtorek 18 lipca mężczyzna obchodzi urodziny, ale nie wskazano jaki miałoby to mieć związek ze sprawą.

Obiekt ataków

Mauzoleum zostało wybudowane w w latach 1929–1930. Przechowywana jest w nim mumia Lenina, a w latach 1953–1961 znajdowała się w nim także mumia jego następcy, Stalina. Mauzoleum jest otwarte dla zwiedzających w określonych godzinach.

Budowla kilkukrotnie była już obiektem ataków. W 1959 roku jeden ze zwiedzających rzucił młotkiem w sarkofag młotkiem i rozbił jego osłonę. Z kolei w 1967 r. i 1973 r. doszło do zamachów bombowych. Z kolei w lutym tego roku 42-letni mieszkaniec Moskwy próbował w nocy ukraść mumię Lenina. Według rosyjskich służb po zatrzymaniu nie potrafił wyjaśnić motywów swojego działania.

