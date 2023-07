Pożary lasów blisko Aten. Mieszkańcy uciekli z domów, 1200 dzieci ewakuowano

Pożary podsycane przez silne wiatry, szalały w nadmorskich miastach w pobliżu Aten, a w poniedziałek żywioł zmusił mieszkańców do ucieczki z domów. We wtorek strażacy walczyli z trzema pożarami.

Pierwszy, który wybuchł w wiosce Kouvaras, około 27 km na południowy wschód od stolicy Grecji, rozprzestrzenił się szybko z powodu podmuchów wiatru – przekazał urzędnik greckiej straży pożarnej. Wówczas ogień przeniósł się do popularnych miejscowości turystycznych Anavyssos i Lagonisi. Policja pomogła ewakuować ponad 100 mieszkańców w okolicy. Gdy płomienie zbliżały się do stajni w pobliskich obszarach Kalyvia i Anavyssos, dziesiątki koni ewakuowano ciężarówkami. Ewakuowano także klasztor.

Świadek agencji Reutera informował, że w poniedziałek co najmniej pięć domów zostało poważnie uszkodzonych przez ogień, który przedarł się do Lagonisi. Najtrudniejszy do opanowania jest pożar w okolicy lasu Dervenochoria

We wtorek 230 strażaków i 5 helikopterów nadal pracowało w strefie przybrzeżnej, a ruch na drogach w pobliżu miast w zagrożonej strefie był nadal zablokowany. Trzeci pożar wybuchł w nadmorskim kurorcie Lutraki, około 80 kilometrów na zachód od stolicy Grecji, w pobliżu Przesmyku Korynckiego nadal nie był opanowany. Wcześniej ewakuowano tam 1200 dzieci z obozów wakacyjnych zagrożonych pożarem.

twitter

Pożary w Atenach. Ewakuacja i patrole straży przybrzeżnej

– Z powodu silnego wiatru pożar rozprzestrzenił się na 12 kilometrów w ciągu dwóch godzin – powiedział rzecznik greckiej straży pożarnej Ioannis Artopoios podczas briefingu telewizyjnego, dodając, że policja zatrzymała osobę podejrzaną o podpalenie. Obcokrajowiec, który został zatrzymany w celu przesłuchania w związku z pożarem w Kouvaras, został zwolniony z powodu braku dowodów. Grecka policja poinformowała, że mężczyzna był obywatelem Rumunii w wieku 32 lat, który został wskazany przez mieszkańców jako potencjalny sprawca pożaru, ponieważ pracował na zewnątrz.

Wzdłuż wybrzeża trwały patrole łodzi straży przybrzeżnej, aby w razie potrzeby pomóc w ewakuacji obywateli, a więcej statków było w gotowości na wypadek interwencji.

Podobnie jak większość Europy, od zeszłego piątku Grecja została dotknięta pierwszą falą upałów w tym roku. Według Narodowego Obserwatorium w Atenach maksymalna temperatura sięgnęła 44,2°C w centralnym regionie Teb.

Czytaj też:

Pożar na sycylijskim lotnisku. Linie odwołują loty z PolskiCzytaj też:

Dramatyczna relacja Polaków z Chorwacji. „Spadał na nas czarny pył”