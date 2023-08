16-latka twierdzi, że po modlitwie na ŚDM odzyskała wzrok. „To moje nowe urodziny”

Przewodniczący Episkopatu Hiszpanii kardynał Juan Jose Omella poinformował w niedzielę, że rozmawiał telefonicznie z młodą Hiszpanką, która twierdzi, że podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, odzyskała wzrok.

16-latka twierdzi, że odzyskała wzrok

– Dziękujemy Bogu, później lekarze stwierdzą, czy Jimena mogła się wyleczyć. Ale dla tej dziewczyny to jest coś wielkiego, powiedzmy cud – powiedział kardynał podczas konferencji prasowej podsumowującej pobyt hiszpańskiej młodzieży w Lizbonie. Duchowny wyjaśnił, że o zdarzeniu dowiedział się od zakonnicy, która zna rodzinę dziewczyny.

16-latka, która pojechała na Światowe Dni Młodzieży z grupą Opus Dei, powiedziała w rozmowie z radiem Cope, że prawie nic nie widziała od ponad dwóch lat. Jej stan był spowodowany krótkowzrocznością i pozostało jej tylko pięć procent widzenia. – Wszystko było zamazane – powiedziała dziewczyna. Jak dodała, nie mogła na przykład korzystać z ekranu telefonu komórkowego, tylko musiała posiłkować się dźwiękiem.

„Nagle wszystko zobaczyłam wyraźnie”

Hiszpanka twierdzi, że zdolność widzenia wróciła jej nagle w sobotę po modlitwie do matki Bożej Śnieżnej i przyjęciu komunii w Sanktuarium Fatimskim. — Siedziałam w ławce i płakałam, bo chciałam się wyleczyć, a to był ostatni dzień nowenny do Matki Bożej Śnieżnej, której święto obchodzone jest 5 sierpnia. Kiedy otworzyłam oczy, nagle wszystko zobaczyłam wyraźnie, perfekcyjnie — przekonuje Jimena.

– Na ŚDM zwrócono się do młodzieży, aby wyprosili moje uzdrowienie i dziś widzę doskonale. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Jestem szczęśliwa. To moje nowe urodziny – dodała dziewczyna.

ŚDM w Lizbonie przeszły do historii

Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Lizbonie w dniach 1-6 sierpnia. W niedzielę papież Franciszek odprawił mszę świętą w Parku Tagu, podczas której podziękował zgromadzonym i zaprosił ich na kolejne wydarzenia, które mają odbyć się w 2025 i 2027 roku.

W 2025 roku w Rzymie zorganizowany zostanie Jubileusz Młodzieży, związany z czterdziestoleciem ŚDM. Z kolei dwa lata później spotkanie młodych odbędzie się w Seulu w Korei Południowej.

