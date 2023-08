Wypadek podczas pokazu lotniczego w USA. Dwie osoby się katapultowaly

Do zdarzenia doszło podczas pokazu Thunder Over Michigan w niedzielne popołudnie. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń, ale obie osoby zabrano do miejscowego szpitala – poinformował w oświadczeniu zarząd lotniska hrabstwa Wayne.

Władze lotniska przekazały, że samolot rozbił się na parkingu pobliskiego kompleksu mieszkalnego i uderzył w samochody, w których nikogo nie było. Dodano, że nikt w kompleksie mieszkalnym nie został ranny.

Wypadek podczas pokazów w Michigan

Portal konflikty.pl informuje, że maszynę pilotował Dan Filer, weteran marynarki wojennej i pilot amerykańskiego samolotu szturmowego A-6 Intruder. Filer na co dzień jest pilotem Boeinga 777 w United Airlines, a prywatnie amatorem radzieckich samolotów wojskowych.

Organizatorzy Thunder Over Michigan, dwudniowego wydarzenia pokazów lotniczych, odwołali je po wypadku. Przyczyna katastrofy nie jest znana. Federalna Administracja Lotnictwa i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Była to 25. edycja pokazów lotniczych Thunder over Michigan. Dwudniowe wydarzenie rozpoczęło się w sobotę, a jego zakończenie zaplanowano na niedzielę.

Do dużo poważniejszego wypadku doszło w ubiegłym roku podczas pokazu w Dallas, gdy dwa samoloty z okresu II wojny światowej zderzyły się ze sobą w powietrzu. Do katastrofy doszło na oczach kilku tysięcy widzów.

W katastrofie zginęło sześć osób. Najmłodszą ofiarą był Kevin „K5” Michels, aktywny członkek Commemorative Air Force, historyk, przedstawiciel mediów i opiekun wycieczek dla firm.

