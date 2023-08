Kadyrow podzieli los Prigożyna? Może stać się kolejną ofiarą Putina

Przedstawiciel rosyjskiej opozycji Dmitrij Gudkow na antenie „Freedom” mówił o sposobie działania Władimira Putina oraz przyszłości jego wrogów. – Putin przestał pełnić rolę arbitra pomiędzy różnymi frakcjami Kremla. Nie radzi sobie z tą rolą, a jednocześnie nadal dzieli i rządzi. Ale wszystkie te pojedynki już wychodzą na jaw – ocenił antykremlowski polityk.

Gudkow: Kadyrow może być kolejną ofiarą Putina

W swojej wypowiedzi wskazał przywódcę Czeczenii, Ramzana Kadyrowa, jako kolejną potencjalną ofiarę Władimira Putina. – Jestem pewien, że z Kadyrowem dojdzie do starć. Jest jednym z głównych przeciwników rosyjskiej państwowości i struktur państwowych – stwierdził na antenie „Freedom”. Podkreślał, że czeczeński przywódca ma poważne wpływy oraz wyszkoloną armię, która stanowi zagrożenie dla rosyjskich służb bezpieczeństwa.

Dmitrij Gudkow przekazał, że napięcie wewnętrzne wzrasta przede wszystkim dlatego, że Kadyrow zaczął promować swoje podejście do władzy na terenie Federacji Rosyjskiej. – „Kadyrowizacja” trwa pełną parą i istnieje ryzyko przekształcenia Rosji w wielką Czeczenię – dodał polityk.

„Czeczenia jest zmęczona dyktaturą Kadyrowa”

Kilka lat temu jeden z przedstawicieli Czeczenii miał powiedzieć zasiadającemu wówczas w Dumie Państwowej Gudkowowi, że jeśli Putin podejmie decyzję o „usunięciu” Kadyrowa, to nikt nie stanie w jego obronie. – W Czeczenii pojawiła się klasa średnia, Czeczenia jest zmęczona wojną i dyktaturą Kadyrowa. Wielkim błędem jest sądzić, że stabilność na Kaukazie jest utrzymywana przez Kadyrowa – powiedział antykremlowski opozycjonista.

Dmitrij Gudkow był deputowanym do Dumy Państwowej w latach 2011–2016. Należał do partii Sprawiedliwa Rosja, z której został wydalony w 2013 roku po oskarżeniach o zachęcanie władz amerykańskich do ingerencji w wewnętrzne sprawy Rosji. W kolejnych latach rozpoczął współpracę z niesystemową opozycją i wspólnie z rosyjską dziennikarką stworzył prawicową Partię Przemian.

Czytaj też:

Propagandyści Kremla wieszczą kolejne zgony. „Brakuje jeszcze, żeby Surowikin umarł na atak serca”Czytaj też:

Putin wysłał kondolencje przed oficjalnym potwierdzeniem śmierci Prigożyna. Pieskow wyjaśnia