Nieznane nagrania z księżną Dianą. Jak książę Karol zareagował na narodziny Harry'ego?

Księżna Diana zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu 31 sierpnia 1997 r. Choć od tej chwili minęło już 26 lat, na światło dzienne wciąż wychodzą materiały dotyczące księżnej Diany.

Rozmowy księżnej Diany z lat 90.

Twórcom programu „Good Morning America”, który jest emitowany przez telewizję ABC, udało się dotrzeć do niepublikowanych dotąd nagrań księżnej Diany. To seria taśm dźwiękowych, które zostały nagrane w latach 90.

Ich łączna długość wynosi ok. siedem godzin. To rozmowy księżnej ze swoim przyjacielem Jamesem Colthurstem. Wybrane fragmenty nagrań zostały ujawnione widzom ABC w ubiegły piątek, 1 września.

Diana wspomina narodziny Harry'ego

W ten sposób telewidzowie dowiedzieli się, jak ówczesny mąż księżnej, książę Karol (obecnie król Karol III) zareagował na narodziny swojego młodszego syna Harry'ego. Warto dodać, że para rozwiodła się się w sierpniu 1996 r.

– Mój mąż nie rozmawia nawet z mamą, bo podczas chrzcin Harry'ego podszedł do niej i powiedział: Wiesz, jesteśmy tak rozczarowani, myśleliśmy, że będzie to dziewczynka. A mama odpowiedziała mu: Powinieneś zdać sobie sprawę z tego, jakim jesteś szczęściarzem – wspominała księżna Diana na ujawnionym nagraniu.

Diana nienawidziła swojej macochy

Księżna zdradziła także, że miała fatalne relacje ze swoją macochą, Raine Spencer, gdyż nie wybaczyła jej rozbicia swojej rodziny.

– Powiedziałam: Nienawidzę cię. Gdybyś tylko wiedziała, jak bardzo cię nienawidziliśmy za to, co zrobiłaś. Zniszczyłaś dom, wydałaś pieniądze taty. Powiedziałam wszystko, co tylko mogłam – opowiadała księżna Diana.

