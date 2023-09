Brigitte Macron odsłoniła za dużo? Tak powitała Karola i Kamilę

W środę Król Karol i Królowa Kamila rozpoczęli oficjalną wizytę we Francji. Z tej okazji Kamila wybrała jasnoróżowy kostium o długości do pół łydki, dopasowane do stroju nakrycie głowy ze zdobieniem oraz klasyczne beżowe szpilki. Jednak to nie jej stylizacja zwróciła uwagę.

Podczas powitania królewskiej pary w Paryżu Brigitte Macron postawiła na ciemnogranatową garsonkę i klasyczne granatowe szpilki. Uwagę przykuwały złote guzikiw kształcie kotwic oraz torebka jej ulubionej marki Louis Vuitton. Już nie po raz pierwszy w oczy rzucała się długość spódnicy Pierwszej Damy Francji.

Długość spódnicy według protokołu. Brigitte Macron łamie zasady?

Niepisana zasada mówi, że członkinie rodzin królewskich i pierwsze damy powinny wybierać spódnice o długości co najmniej za kolano, jednak małżonka Macrona nie zawsze się do niej stosuje.

To nie pierwszy raz, gdy Brigitte Macron wybrała krótszą spódnicę na oficjalną wizytę. Małżonka prezydenta Francji często zakłada krótkie sukienki i spódnice, które odsłaniają jej nogi. Nie wszystkim się to podoba. Już w 2017 roku francuscy internauci utworzyli petycję z zamiarem doprowadzenia do zmiany doboru elementów garderoby przez pierwszą damę. Jak widać, po latach nie przyniosła ona skutku. Mimo to spódnica wybrana na oficjalne powitanie pary królewskiej była dłuższa niż ta, którą Macron założyła kilka lat temu na spotkanie z Nicolas Sarkozym w Pałacu Elizejskim.

W tym samym roku Brigitte Macron zdecydowanie wyróżniała się na tle innych Pierwszych Dam podczas wspólnej wizyty w Muzeum Magritte’a w Brukseli.

W czwartek Karol, Kamila, Macron oraz Brigitte odwiedzą katedrę Notre-Dame, aby zobaczyć, jak przebiegają prace konserwatorskie po ogromnym pożarze w 2019 roku, który zniszczył dach świątyni. Następnie Karol i Kamila udadzą się w piątek do miasta Bordeaux, gdzie odwiedzą ekologiczną winnicę.



