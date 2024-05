„Sposób niebędący promocją Solidarnej Polski”. Nowy zapis taśmy Mraza

23 maja portal Onet opublikował pierwszy zapis rozmowy nagranej przez informatora prokuratury ws. Funduszu Sprawiedliwości, Tomasza Mraza.

Od tego czasu media publikują transkrypcje rozmów, które mają świadczyć o nierzetelnie organizowanych konkursach za czasów rządów PiS i preferowaniu w nich zaprzyjaźnionych z ziobrystami podmiotów.

Stworzony w 2012 roku Fundusz Sprawiedliwości miał pomagać ofiarom przestępstw i zresocjalizowanym więźniom, będącym na wolności. Po zmianie władzy ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zmodyfikował w 2017 r. zasady i rozszerzył cele, na które mogły być przeznaczone środki.

Romanowski, Matecki, Wagemann i Mraz rozmawiają o podziale środków

Kolejną rozmowę nagraną przez Mraza opublikował portal TVN24. Rozmowa jest wyrwana z kontekstu, ale wynika z niej, że wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski obawiał się, że cel przeznaczenia publicznych środków może budzić wątpliwości.

– Fundamentalne jest to, żeby wyglądało, że rzeczywiście było zrealizowane w sposób niebędący promocją kogokolwiek z Solidarnej Polski... W jakiej formie to zrobicie, to już... ważne, żeby efekt był następujący, żeby zrobić coś w Słupsku, w Zielonej Górze – między innymi takie słowa padły z ust wiceministra.

W rozmowie uczestniczyli także Dariusz Matecki i Mateusz Wagemann z Suwerennej Polski (nagrani już wcześniej) oraz Tomasz Mraz.

Dariusz Matecki: Rzucić całość na jeden okręg?

Mateusz Wagemann: A nie byłoby zasadne, żeby zrobić to tam, gdzie są portale? Tylko w tych rejonach?

Tomasz Mraz: Wtedy będzie atak, że wreszcie, że zaczęliście robić to, co powinniście robić.

Marcin Romanowski: Ok.

Nie wiadomo, o jakie portale chodzi, ale we wcześniejszych opublikowanych rozmowach była mowa m.in o działalności portalu Szczecinskie24, który wydawany był przez dotowane z funduszu Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia.

Z raportu NIK wynikało, że „gospodarka finansowa Funduszu Sprawiedliwości była prowadzona z naruszeniem nadrzędnych zasad finansów publicznych, tj. jawności oraz celowości i oszczędności wydatków”. „Nie odpowiadała również, zasadom funkcjonowania funduszy celowych, które powinny służyć realizacji wyodrębnionych i konkretnie zdefiniowanych zadań państwowych” – dodano.

