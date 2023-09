Matteo Messina Denaro nie żyje. Przywódca sycylijskiej mafii ukrywał się przed 30 lat

Matteo Messina Denaro ukrywał się przed śledczymi przez 30 lat. Słynny mafioso został jednak zatrzymany 16 stycznia tego roku, gdy pod zmienionym nazwiskiem przebywał z wizytą u lekarza w prywatnym szpitalu w Palermo.

Matteo Messina Denaro zmarł w szpitalu

Według dokumentacji medycznej, która wyciekła do włoskich mediów, w 2020 i 2022 roku mężczyzna przeszedł operację raka jelita grubego pod fałszywym nazwiskiem. Lekarz z kliniki w Palermo ujawnił w rozmowie z gazetą „La Repubblica”, że w miesiącach poprzedzających aresztowanie stan zdrowia Messiny Denaro znacznie się pogorszył.

Jak relacjonuje ANSA, w sierpniu Messina Denaro został przeniesiony z więzienia o zaostrzonym rygorze w środkowych Włoszech do szpitala. Według włoskiej agencji mafioso nie prosił o żadne agresywne leczenie. W ostatnich dniach miał znajdować się w śpiączce.

Mafioso skazany za liczne przestępstwa

Urodzony w 1962 roku w mieście Castelvetrano na Sycylii Messina Denaro poszedł w ślady ojca mafiosa i już w wieku 15-lat miał obchodzić się z bronią. Zdaniem policji pierwszego zabójstwa dokonał w wieku 18 lat.

Reuters przypomina, że przywódca sycylijskiej mafii został skazany za liczne przestępstwa, w tym za udział w planowaniu morderstw w 1992 r. prokuratorów Giovanniego Falcone i Paolo Borsellino. Pociągnięto go także do odpowiedzialności za zamachy bombowe w Rzymie, Florencji i Mediolanie w 1993 roku, w których zginęło 10 osób, a także za pomoc w zorganizowaniu porwania 12-letniego Giuseppe Di Matteo. Miało to na celu odwiedzenie ojca chłopca – nawróconego członka mafii, od składania zeznań przeciwko mafii. 12-latek był przetrzymywany przez dwa lata, a następnie został zamordowany.

Według mediów Messina Denaro, nazywany przez włoską prasę „ostatnim ojcem chrzestnym”, po aresztowaniu nie przekazał policji żadnych informacji.

