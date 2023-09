Migrant z Syrii miał gwałcić i więzić 12-latkę. Tłumaczył, że „chciała mieć z nim dzieci”

O historii Bilala A. napisał niemiecki dziennik „Bild”. Przed sądem okręgowym w Erfurcie toczy się postępowanie w sprawie 19-latka. Męzczyzna przyjechał z Syrii do Niemiec dwa lata temu. W akcie oskarżenia śledczy zarzucili mu popełnienie kilkudziesięciu przestępstw m.in. rozboje, wykorzystywanie seksualne dzieci, uszkodzenie ciała oraz uwięzienie osoby nieletniej. W toku śledztwa na jaw wyszły makabryczne szczegóły.

Migrant z Syrii miał gwałcić i więzić 12-latkę.

Bilal A. miał od października do grudnia 2022 roku kilkukrotnie zamykać na wiele godzin 12-letnią dziewczynkę w mieszkaniu jej matki. Syryjczyk miał grozić dziecku, a także bić je i kopać oraz wykorzystywać seksualnie.

Tłumaczenia mężczyzny są co najmniej kuriozalne. Podczas składania zeznań stwierdził, że do współżycia seksualnego doszło za obopólną zgodą. – Ona mówiła, że chce mieć ze mną dzieci. Przysięgam, że nikogo nie skrzywdziłem – próbował przekonywać. Według niemieckich funkcjonariuszy Syryjczyk miał pełną świadomość, że sprawia dziewczynce ból.

Sędzia nie uznał tych wyjaśnień za przekonujące. – Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, to dwie nieznające się kobiety złożyłyby fałszywe zeznania na policji całkowicie niezależnie od siebie. Po co to wszystko wymyślają? – dopytywał przewodniczący składu sędziowskiego.

Niemcy. Szokująca historia z udziałem Syryjczyka

Jak opisuje „Bild”, nie jest to jedyna szokująca historia z udziałem Bilala A. 19-latkowi zarzucono również, że w lipcu 2022 roku zaatakował, okradł oraz zgwałcił 33-letnią kobietę z Ukrainy. Do przestępstwa miało dojść w ośrodku dla uchodźców w Wiesenhuegel.

Syryjczyk tłumaczył, że był z kobietą w związku. Ukrainka nie potwierdziła tych doniesień. Podczas przesłuchania zaznaczyła, że mężczyzna groził jej, że jeśli z nim zerwie, wydłubie jej oczy. Dodała, że te groźby pod jej adresem pojawiły się zaledwie trzy dni po tym, jak poznała Bilala A.

Od stycznia 2023 roku Bilal A. przebywa w areszcie. W trakcie zatrzymania był agresywny. Niemieckim funkcjonariuszom powiedział, że „pie***li ich matki”.

Czytaj też:

Niespokojna noc przy granicy z Białorusią. Grupa migrantów miała trafić do NiemiecCzytaj też:

Nielegalni migranci na polsko-słowackiej granicy. SG zatrzymała 140 osób