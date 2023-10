Duży protest ws. walk na Bliskim Wschodzie. Na Kapitolu zatrzymano 300 osób

Protestujący przeciwko krwawym walkom w Izraelu i Strefie Gazy Amerykanie przed gmach Kongresu przyszli z antywojennymi transparentami. Mieli ze sobą także palestyńskie flagi, a część uczestników mówiła o konieczności „powstrzymania ludobójstwa” i przedstawiała się jako Żydzi, w tym także „wielu potomków osób ocalałych z Holokaustu”.

Antywojenny protest na Kapitolu

Rzeczniczka „Jewish Voice for Peace” Sonia Meyerson-Knox w rozmowie z dziennikarzami podkreślała, że tłum zgromadzony przez Cannon House liczył 400 osób i składał się z 400 amerykańskich Żydów, w tym 25 rabinów. Ich stanowisko to sprzeciw wobec okupacji terenów Palestyny przez Izrael. Protestujący domagali się rezolucji Kongresu o zawieszeniu broni.

Policja strzegąca Kapitolu podkreślała, że manifestanci nie chcieli rozejść się po jej wezwaniach. Manifestantów trzeba było więc usunąć siłą. „Ostrzegaliśmy protestujących, aby zaprzestali demonstracji, a gdy się nie zastosowali, zaczęliśmy aresztowania” – oznajmiono w komunikacie tej służby. Według informacji podawanych przez ABC News, zatrzymano ponad 300 osób. Trzy z nich usłyszały już zarzut napaści na funkcjonariusza.

Izrael szykuje się do operacji lądowej w Strefie Gazy

7 października wybuchła wojna w Izraelu, którą zapoczątkował atak terrorystów Hamasu ze Strefy Gazy. Wskutek ostrzału rakietowego i i zaatakowania izraelskich miejscowości w sąsiedztwie Strefy Gazy zginęło ponad 1400 osób, w zdecydowanej większości cywilów. Zwłoki części z nich, w tym kobiet i dzieci, nosiły ślady bestialskich tortur.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział całkowite zniszczenie Hamasu. W tym celu władze w Tel Awiwie zarządziły blokadę Strefy Gazy, po czym rozpoczęto jej bombardowanie. Dotychczas zaginęło ponad 2300 Palestyńczyków. Atak z powietrzu stanowi przygotowanie do szeroko zakrojonej operacji lądowej. W tym celu powołano pod broń ok. 300 tys. rezerwistów. Ok. milion mieszkańców ze Strefy Gazy zostało wezwanych do ewakuowania się z północnej części tego terytorium.

Czytaj też:

Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran wzywa do objęcia Izraela embargiemCzytaj też:

Niespokojnie na ulicach Berlina. Synagoga została obrzucona koktajlami Mołotowa