Oświadczenie Hamasu ws. zakładniczek. Nie chcieli niczego w zamian

Brygada Al-Kassam, zbrojne skrzydło Hamasu, po wysiłkach mediacyjnych Kataru uwolniło z „powodów humanitarnych” dwóch amerykańskich zakładników, matkę i córkę – poinformował o oświadczeniu rzecznik Abu Ubaida, cytowany przez agencję Reutera. Powodem miało być udowodnienie Amerykanom i światu, że twierdzenia Joe Biden i jego „faszystowskiej administracji są fałszywe i bezpodstawne”.

The Times of Izrael dodaje, że decyzja Hamasu o uwolnieniu zakładników została podjęta jednostronnie i Jerozolima nie zaproponowała niczego w zamian. Katar próbował wymienić izraelskie kobiety i dzieci w zamian za 36 palestyńskich kobiet i dzieci z izraelskich więzień. Według portalu ynet.com obywatelki USA zostaną najprawdopodobniej przetransportowane do Egiptu.

Hamas przetrzymuje 200 zakładników z kilkudziesięciu krajów

Hamas przekonuje, że ma 200 zakładników w Strefie Gazy, w tym 30 nastolatków i małych dzieci oraz 20 osób w wieku powyżej 60 lat. Kolejnych 50 jest przetrzymywanych przez inne grupy zbrojeniowe w enklawie. Zakładnicy pochodzą z kilkudziesięciu krajów, wielu z nich posiada izraelskie obywatelstwo.

We wtorek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan wspominał o co najmniej 20 zaginionych Amerykanach, ale nie chciał powiedzieć, ilu z nich jest zakładnikami. Republikański senator Jim Risch wskazał, że może być to 10 osób. Tajlandia szacuje, że przetrzymywanych jest jej około 17 obywateli, prezydent Argentyny Alberto Fernandez mówił o 16 osobach.

Jakiej narodowości są przetrzymywani zakładnicy?

Wśród zakładników ma być ośmiu Niemców, a premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak mówił o dziewięciu brytyjskich ofiarach i siedmiu zaginionych. Francja nie chciała podać dokładnej liczby, ale po ataku Hamasu nie odnaleziono siedmiu osób, z czego część może być zakładnikami. W poniedziałek Hamas zamieścił wideo, gdzie widać Mię Schem, 21-letnią francusko-izraelską kobietę, schwytaną na imprezie tanecznej. Na nagraniu udzielana jest jej pomoc medyczne po urazie ramienia.

Portugalia zakłada, że wśród zakładników jest jej czterech obywateli. Włochy raportują o dwóch obywatelach. Wśród zakładników ma znajdować się też Chilijka z hiszpańskim mężem. W poniedziałek zbrojne skrzydło Hamasu przekonywało, że porwani nieizraelscy „goście” zostaną uwolnieni „gdy pozwolą na to okoliczności”. Negocjacje z Hamasem ws. uwolnienia obcokrajowców, cywilów i dzieci prowadziła Turcja. Rozmowy z partnerami w regionie prowadzi Wielka Brytania.

Hamas: 20 ofiar wśród zakładników po nalotach Izraela

Dokładne miejsce przetrzymywania zakładników nie jest znane, co komplikuje ich uratowanie. Według izraelskich urzędników wielu z nich może być przetrzymywanych w tunelach pod Strefą Gazy. Dodatkowo ponad 20 zakładników miało zostać zabitych w wyniku izraelskich nalotów, ale Hamas nie podał dalszych szczegółów.



