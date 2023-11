Książę William tego się nie spodziewał. Usłyszał „odważne” pytanie od dziecka

Kilka dni temu książę William odwiedził Moss Side w Manchesterze, a w czasie wizyty prowadził rozmowy z lokalnymi władzami o inicjatywie ws. przeciwdziałania przemocy wśród młodzieży. W programie, który ma zostać wdrożony, mają pojawić się m.in. zapisy dotyczące pomocy w zatrudnieniu, a także różnych szkoleń dla młodych ludzi, aby ułatwić im start w dorosłość.

Książę William w ogniu pytań dzieci. „Ile pieniędzy masz na koncie bankowym?”

Starszy syn króla Karola III znalazł czas również na rozmowy z wolontariuszami i dziećmi. 11-letni Amir zaskoczył księcia Williama swoim bezpośrednim pytaniem. – Ile pieniędzy masz na koncie bankowym? – zapytało dziecko, którego słowa cytuje The Telegraph. Zgodnie z relacją chłopca, rozbawiony książę odpowiedział: „Nie wiem”.

W czasie innej wymiany zdań z dziećmi książę udowodnił, że ma dystans do siebie. Następca brytyjskiego tronu został zapytany, czy chciałby przyłączyć się do projektu artystycznego, podczas którego dzieci wycinały fryzury dla różnych postaci. – Jestem dosłownie ostatnią osobą, którą powinniście o to pytać. Moje włosy znikają – powiedział książę William. Na krótko dołączył także do bilardowej rozgrywki, a gdy dwukrotnie nie udało mu się skierować bili do łuzy, słychać było głośne jęki zawiedzionych i jednocześnie kibicujących mu ludzi.

Poruszający moment. Książę William spotkał się z matkami, które straciły dzieci

Najbardziej poruszającymi chwilami w czasie wizyty były rozmowy księcia Williama z matkami, które straciły swoje dzieci w wyniku przemocy, w tym z 57-letnią Audrey, której 21-letni syn został zabity trzy lata temu. – Myślę, że to ważne, że książę przyjechał do Moss Side, aby wysłuchać naszych historii. Kiedy powiedziano mi, że się pojawi, pomyślałam: „Wow, dlaczego miałby chcieć przyjechać i mnie wysłuchać?” – powiedziała kobieta.

Czytaj też:

Król niczym zagadka. „Poznanie Kamili jest kluczem do zrozumienia dzisiejszego Karola”Czytaj też:

Finałowy sezon „The Crown” już dostępny! Twórcy powtórzyli kultową sesję