Powiedziała Putinowi, że chce zostać mamą. „Wiesz, to takie fajne. Polecam”

Władimir Putin spotkał się z uczestnikami III Kongresu Młodych Naukowców, z którymi wymienił kilka zdań. Jedną z osób, była Olga Kamanina, która przedstawiła się jako czołowy pracownik naukowy w Laboratorium Młodzieżowym Uniwersytetu Państwowego w Tule, gdzie pracuje od trzech lat. Kamanina zwróciła uwagę prezydentowi Rosji, że „młodym naukowcom, w szczególności kobietom, dość trudno jest połączyć aktywną pracę naukową z samorealizacją w sferze rodzinnej”.

Zwróciła uwagę Putinowi na pewien problem. „A co to znaczy realizować się w rodzinie?”

– Teraz przygotowuję się do obrony pracy doktorskiej, chcę realizować się w rodzinie, ale nie rezygnując z nauki. Bo fajnie jest być odkrywcą, iść do swojej ulubionej pracy i pracować z ludźmi, którzy są równie entuzjastyczni – dodała Kamanina. – Rozumiem. A co to znaczy realizować się w rodzinie? – dopytał Putin. – Chcę zostać mamą – odpowiedziała. – Wiesz, to takie fajne. Polecam – skomentował rosyjski przywódca.

Młoda badaczka tłumaczyła, że „w praktyce Rosyjska Fundacja Nauki stosuje taktykę ‘zatrzymywania zegara’, gdy przedłuża rejestrację publikacji lub grantów po złożeniu nowych wniosków”. – Oznacza to, że naukowcy, w szczególności kobiety, wychodząc z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, często stają przed faktem, że czas na złożenie wniosku w niektórych konkursach już minął – mówiła.

Spotkanie Władimira Putina z młodymi naukowcami

Kamanina zaproponowała rozszerzenie taktyki „zatrzymywania zegara” na wszystkie konkursy, nie tylko dla Rosyjskiej Fundacji Nauki, czyli Ministerstwa Edukacji i Nauki czy Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz przedłużenie statusu młodego naukowca, młodego kandydata nauk i młodego doktora nauk, na czas pobytu młodego naukowca na urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym.

Putin stwierdził, że to „dobra, bardzo słuszna i możliwa do zrealizowania propozycja”. Dodał, że porozmawia o tym, zarówno z jego kolegami w rządzie, jak i ze swoim doradcą ds. nauki i edukacji Andriejem Fursenką, aby zwrócili na to uwagę. – Po pierwsze kobieta nie porzuci zawodu, zda sobie sprawę, że możliwość kontynuowania badań, która jest dziś dostępna, nigdzie nie zniknie, a temat, nad którym pracuje, nie zostanie zapomniany. Zdecydowanie powinniśmy ją wspierać – zakończył.

Czytaj też:

Brakuje Władimira Putina na ważnym spotkaniu? Miał wysłać „Wasilicza”Czytaj też:

Odnaleźli sekretny jacht Putina? Chodorkowski: Jest w stoczni jednego z państw NATO