Niezwykła historia nastolatka z Wielkiej Brytanii. Został odnaleziony po sześciu latach

W 2017 roku Alex Batty wyjechał na wakacje do Hiszpanii ze swoją matką i dziadkiem. Żadne z nich nie było jednak prawnym opiekunem 11-letniego wówczas chłopca. Kiedy rodzina nie wróciła do Wielkiej Brytanii w zaplanowanym terminie, babcia chłopca zgłosiła jego zaginięcie na policję.

Wielka Brytania. Alex Batty odnaleziony

Jak ustaliło BBC, pod koniec 2023 roku przypadkowy mężczyzna zaproponował spacerującemu w deszczu nastolatkowi, że podwiezie go do domu. Chłopiec się zgodził i, chociaż na początku wydawał się nieśmiały i posługiwał się fałszywym imieniem oraz nazwiskiem, po chwili opowiedział napotkanemu kierowcy historię swojego życia.

Podczas trwającej trzy godziny rozmowy miał wyznać, że razem z matką „żył w czymś w rodzaju wędrownej komuny” i chociaż rodzicielka bezpośrednio do niczego go nie zmuszała, to postanowił zmienić swoje życie i uciec. Francuski portal La Depeche przekazał, że rodzina przeprowadziła się do Francji w 2021 roku, a wcześniej mieszkała w Hiszpanii, w luksusowym domu należącym do 10-osobowej wspólnoty duchowej.

Nastolatek zaginął sześć lat wcześniej

Babcia chłopca podejrzewała, że jego matka i dziadek mogli zabrać go do wspólnoty duchowej. Wskazywała jednak na Maroko – miejsce charakterystyczne dla osób poszukujących „alternatywnego stylu życia”. Nastolatek natychmiast skontaktował się ze swoją prawną opiekunką z telefonu napotkanego kierowcy i zaproponował jej spotkanie. Następnie, mimo początkowej niechęci, udał się na komisariat policji.

Prokuratura w Tuluzie potwierdziła tożsamość odnalezionego nastolatka, którym zajęła się opieka społeczna. Batty oczekuje we Francji na przyjazd brytyjskiej policji i pracowników konsularnych. „To będzie złożone i długotrwałe dochodzenie. Musimy przeprowadzić dalsze czynności, a także wprowadzić odpowiednie środki ochronne” – przekazał BBC rzecznik policji w Greater Manchester. Matka i dziadek chłopca pozostają zaginieni.

Czytaj też:

Odnaleziono zaginioną Arynę Jaciuk. Jej ciało przetrzymywano na Białorusi przez 1,5 rokuCzytaj też:

31-latka zmarła po zatrzymaniu. Rodzina nie wiedziała o tym dwa miesiące