Prezydent Węgier podpisał ratyfikację Szwecji w NATO. To jego pierwsza decyzja

Węgry jako ostatni kraj zgodziły się na powiększenie Sojuszu Północnoatlantyckiego o Szwecję. Stało się tak pomimo zapewnień, że Budapeszt nie będzie ostatnim miejscem ratyfikacji.

Parlament Węgier zgodził się na dołączenie Szwecji do NATO

Choć ostateczny podpis należał do prezydenta, decyzje zapadły 26 lutego w parlamencie. Wtedy też, bezpośrednio przed wyborem nowego prezydenta, posłowie zagłosowali za zezwoleniem na dołączenie Szwecji do sojuszu. Pozytywnie opowiedziało się 188 ze 199 parlamentarzystów.

Do głosowania „za” namawiaj premier Victor Orban, który wcześniej głośno sprzeciwiał się tej decyzji. Wpłynąć mogło na to spotkanie ze swoim szwedzkim odpowiednikiem Ulfem Kristerssonem, do którego doszło kilka dni wcześniej.

Do końca stycznia dołączenie Szwecji do NATO blokowała także Turcja. Kluczowym punktem do zmiany jej decyzji miała być umowa ze Stanami Zjednoczonymi o zakupie 40 samolotów F-16.

Nowy prezydent Węgier objął urząd i ratyfikował dołączenie Szwecji do NATO

Wtorkowa ratyfikacja jest pierwszą decyzją podjętą przez nowo wybranego prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka. Złożenie podpisu nastąpiło w dniu, w którym oficjalnie przejął on obowiązki głowy państwa.

Jego wybór na stanowisko nastąpił tego samego dnia, którego parlament głosował za powiększeniem NATO. Kandydatura Sulyoka wysunięta została przez rządzącą koalicję Fidesz-KDNP. Poparło ją 134 posłów.

Zanim został Sulyok został wybrany na prezydenta, był on prezesem Trybunału Konstytucyjnego, w którym zasiadał od 2014 roku. Jeszcze trzy lata temu zarzekał, że nie jest zainteresowany polityką.

Wybór Sulyoka odbywał się w świetle skandalu związanego z jego poprzedniczką. Dotychczasowa prezydent Węgier Katalin Novak zrezygnowała po kontrowersyjnej decyzji o ułaskawieniu mężczyzny uwikłanego w tuszowanie skandalu pedofilskiego.

