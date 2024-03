Szwecja nowym członkiem NATO. Jens Stoltenberg: To historyczny dzień

Po rozpoczęciu pełnowymiarowej rosyjskiej agresji na Ukrainę, Szwecja postanowiła zerwać z zasadą neutralności i rozpoczęła starania o dołączenie do NATO. W maju 2022 roku Sztokholm wystosował wniosek o akcesję. Aby doszło do oficjalnego rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, wszyscy członkowie organizacji muszą wyrazić na to zgodę.

Z decyzją w sprawie zwlekały Turcja i Węgry. Oba kraje dały zielone światło na dołączenie Szwecji do NATO dopiero w ostatnich miesiącach – Turcja w styczniu, a Węgry w lutym. W czwartek 7 marca wszelkie formalności zostały dopięte i Szwecja oficjalnie stała się 32. członkiem NATO.

Szwecja nowym członkiem NATO. Jens Stoltenberg: Drzwi pozostają otwarte

Głos w sprawie zabrał sekretarz generalny NATO. – To historyczny dzień. Szwecja zajmie teraz należne jej miejsce przy stole NATO, mając równy głos w kształtowaniu polityki i decyzji – powiedział Jens Stoltenberg. – Dołączenie Szwecji do NATO czyni Sojusz Północnoatlantycki silniejszym, a Szwecję bezpieczniejszą – dodał. – Dzisiejsza akcesja pokazuje, że drzwi NATO pozostają otwarte i każdy naród ma prawo do wyboru własnej drogi – podkreślił sekretarz generalny organizacji.

Ulf Kristersson stwierdził, że takie wartości jak „jedność i solidarność” stanowią drogowskaz, którym Szwecja, już jako członek NATO, będzie się kierować. – Będziemy dzielić obciążenia, obowiązki i zagrożenia z naszymi sojusznikami – zadeklarował premier Szwecji. Już w najbliższy poniedziałek, 13 marca, dojdzie do symbolicznego wydarzenia. Flaga Szwecji po raz pierwszy zostanie podniesiona wraz z flagami pozostałych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego podczas ceremonii, która odbędzie się w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.

