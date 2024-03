Jeden szczegół zdjęcia księżnej Kate przykuł uwagę wszystkich. „Chciałam przeprosić za zamieszanie”

10 marca w oficjalnych mediach społecznościowych księcia i księżnej Walii zamieszczono zdjęcie Kate Middleton z jej dziećmi: George'em, Charlotte i Louisem. Okazją do zamieszczenia fotografii był Dzień Matki. „Dziękujemy za miłe życzenia i nieustające wsparcie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy” – brzmiał podpis. Było to jednocześnie pierwsze autoryzowane zdjęcie Kate Middleton od czasu jej pobytu w szpitalu.

Fotografia trafiła do zasobów agencji fotograficznych m.in. Associated Press, AFP, Getty Images i agencji Reutera, które po jakimś czasie wysłały do swoich klientów wiadomość o wycofaniu zdjęcia i prośbie o usunięciu go. AP podkreśliło, że fotografia została zmanipulowana. Wszystko za sprawą niespójności w ułożeniu lewej ręki księżniczki Charlotte.

Kate Middleton przeprasza za edytowanie zdjęcia z księżniczką Charlotte z okazji Dnia Matki

Fotoedytorzy Reutersa stwierdzili, że część rękawa swetra księżniczki Charlotte nie układała się prawidłowo, co sugeruje, że zdjęcie zostało edytowane. Początkowo nie można było ustalić, kto był za to odpowiedzialny. Associated Press dodało potem, że drobne zmiany w zdjęciach takie jak kadrowanie czy dostosowywanie kolorów są dopuszczalne, w przeciwieństwie do zmian kontrastu, poziomu nasycenia, cyfrowego rozmywania tła czy usuwania „czerwonych oczu”.

Pałac Kensington poinformował, że zdjęcie zostało zrobione w Windsorze na początku tego tygodnia przez księcia Walii. Kate Middleton wyjaśniła sytuację po nieco ponad dobie. „Jak wielu fotografów amatorów, od czasu do czasu eksperymentuję z edycją. Chciałam przeprosić za zamieszanie, jakie wywołało wczorajsze zdjęcie rodzinne. Mam nadzieję, że wszyscy świętujący mieli bardzo szczęśliwy Dzień Matki” – skomentowała.

