Putin zmienił zdanie? „Rosja nie zaatakuje NATO, bo USA wydają wielokrotnie więcej na obronę”

Jeszcze niespełna dwa tygodnie wcześniej, rosyjski przywódca zapewniał, że jego kraj jest w stanie stawić czoła NATO. Mówił w tym kontekście o pełnoskalowym konflikcie zastrzegając, że ten ruch nie oznaczałby III wojny światowej. Jego ostatnia wypowiedź wskazuje, że Władimir Putin zmienił zdanie albo zmodyfikował swoją narrację. I to kilkanaście dni po wyborach prezydenckich.

Podczas środowego spotkania z wojskowymi odniósł się do doniesień, z których wynika, że jego plany nie poprzestaną na Ukrainie. W takim tonie – i to nie bez przyczyny – wypowiadają się wysocy urzędnicy państw NATO. Szef polskiego MON mówi już od kilku tygodni, że choć bezpośredniego zagrożenia ze strony Moskwy nie ma, to Warszawa musi być przygotowana na każdą ewentualność.

Rosja nie zaatakuje NATO? Putin podał powód

Władimir Putin, obawy przed otwartą wojną w Europie, nazwał „całkowitym nonsensem”. – Jeśli chodzi o zarzuty, że po Ukrainie planujemy inwazję na Europę, to jest to kompletny nonsens, mający wyłącznie na celu zastraszenie jej ludności, aby zmusić ją do płacenia większych pieniędzy – wskazał, cytowany przez agencję TASS.

Rosyjski prezydent ocenił, że europejscy przywódcy „zastraszają w ten sposób społeczeństwo”. Jest to, jego zdaniem, podyktowane „załamywaniem się gospodarki i widmem pogarszającego się poziomu życia”.

Na spotkaniu z wojskowymi podał powody, dla których nie zdecyduje się na przewidywany przez Zachód krok. Jak mówił, „budżet wojskowy USA na 2022 rok wyniósł około 811 miliardów dolarów, a Rosji 72 miliardy dolarów”. – I mając na uwadze tę proporcję, będziemy walczyć z NATO, czy co? Cóż, to po prostu nonsens – ocenił.

Szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer, podczas swojej podróży do Kijowa wyraził niedawno poważne obawy co do ryzyka konfliktu z Rosją i wezwał Zachód do przygotowania się na tę ewentualność.

