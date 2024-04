Trzęsienie ziemi w Nowym Jorku. Ostatnie tak silne zjawisko miało miejsce w 1884 roku

Do zdarzenia doszło 5 kwietnia. Było to trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,8. Odczuli je mieszkańcy, którzy przebywali w budynkach w Filadelfii – aż po Boston.

Mieszkańcy Nowego Jorku zaniepokojeni sytuacją

Ze względów bezpieczeństwa niektóre lotniska na wschodnim wybrzeżu wstrzymały loty. Trzęsienie wywołało drgania budynków m.in. na Manhattanie. Część z osób postanowiło się z nich ewakuować. NYT twierdzi, że zjawisko o takim nasileniu jest rzadko spotykane w Nowym Jorku – ostatni raz taką siłę trzęsienie ziemi w tym miejscu osiągnęło w 1884 roku.

Opisano je w artykule z 2002 roku – epicentrum znajdowało się wówczas w pobliżu Coney Island. „Geolodzy stawiają prawdopodobieństwo takiego trzęsienia ziemi raz na 100 lat, co oznacza, że jest ono prawie 20 lat spóźnione” – mogliśmy przeczytać na łamach amerykańskiego dziennika. Było to zjawisko o magnitudzie 5,3.

W sprawie zdarzenia komunikat na platformie X wydało biuro nowojorskiej policji: „w tej chwili nie mamy żadnych doniesień o poważnych skutkach, nadal oceniamy ich wpływ” – poinformowały amerykańskie służby. W kolejnym wpisie przekazano instrukcję, jak należy zachować się „w razie wstrząsu wtórnego”. System Powiadamiania o Sytuacjach Awaryjnych w Nowym Jorku (jednostka podobna do polskiego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa) przekazał mieszkańcom ostrzeżenia i krótkie wskazówki przy pomocy wiadomości tekstowych.

W sprawie zdarzenia głos zabrał niedawno burmistrz Nowego Jorku Eric Adams. Przekazał – bazując na wstępnych raportach – że trzęsienie ziemi nie niosło za sobą zagrożenia dla ludzkiego życia czy dla infrastruktury. „Przeprowadzamy dokładne inspekcje krytycznych obszarów” – dodał, czytamy na platformie X.

Przed godziną 10 zespół systemu powiadamiania przekazał też, że choć wstrząsy wtórne mogą wciąż być odczuwalne, to jednak obywatele mogą powrócić do swoich obowiązków. Adams stwierdził na konferencji prasowej, że dla niektórych osób zdarzenie mogło być „traumatyczne”. Burmistrz największego miasta w północno-wschodniej części USA przekazał jednak – powołując się na ekspertów – że choć drgania mogą być jeszcze gdzieniegdzie w niedługim czasie odczuwalne, to jednak szansa na ich wystąpienie jest „niewielka”.

Trzęsienie Ziemi na Tajwanie. Cztery osoby nie żyją

Warto dodać, że niedawno trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,2 nawiedziło Tajwan. Doprowadziło do śmierci przynajmniej czterech osób i dziesiątek rannych. Eksperci oceniają, że to najsilniejsze takie zjawisko, jakie pojawiło się na wyspie od ćwierćwiecza.

