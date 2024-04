Papież usłyszał przejmujące pytanie od dziewczynki. Nie wahał się z odpowiedzią

Papież Franciszek spotkał się w rzymskiej parafii z grupą ok. 200 dzieci, które przygotowują się do przyjęcia sakramentu pierwszej komunii. Wydarzenie w symboliczny sposób zainaugurowało akcję określaną jako „Szkoła Modlitwy”. Formuła spotkania była oparta na otwartym dialogu między uczestnikami, a papież odpowiadał na liczne pytania.

W swoich wypowiedziach zachęcał młode pokolenie do pogłębiania wiary i zwracania się do Boga w modlitwie zarówno w potrzebie, jak i na co dzień, kiedy wszystko układa się zgodnie z planem. – Zawsze zwracajcie się do Boga i módlcie się nawet w najtrudniejszych momentach życia. Dziękujcie za waszą wiarę i, przez cały czas, za wielkie i małe rzeczy, w tym za to, co macie do jedzenia – powiedział papież.

Dziecko zadało poruszające pytanie. „Jak mogę dziękować Bogu w chorobie?”

Jak podaje Vatican News, jedno z najbardziej poruszających pytań zadała dziewczynka o imieniu Alice, która sama została doświadczona przez chorobę. – Jak mogę dziękować Bogu w chorobie? – zapytało dziecko. – Nawet w trudnych momentach. Musimy dziękować Bogu, bo on daje nam cierpliwość do znoszenia trudności – powiedział Franciszek, a następnie poprosił dzieci, żeby wspólnie powtórzyły: „Dziękujemy Panie za to, że dajesz nam siłę do znoszenia bólu”.

Papież wyznaczył dzieciom także konkretne zadanie. Zachęcał, aby zanim pójdą spać, zastanowiły się, za co mogą podziękować Bogu. Zwrócił uwagę na to, że należy być wdzięcznym np. za troskę rodziców albo dar wiary. Franciszek oprócz uwypuklenia jak ważne jest okazywanie wdzięczności, podkreślał również moc takich słów jak „przepraszam” i „proszę”. Apelował do dzieci, aby używały ich w życiu codziennym i były otwarte na potrzeby drugiego człowieka.

Czytaj też:

Nowy dokument pontyfikatu Franciszka. „Kościół nie chce się zmierzyć z transpłciowością”Czytaj też:

Papież Franciszek w Wielkanoc zwrócił się do Rosji. Wystosował mocny apel