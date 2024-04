Książę William wraca do pracy. Wiadomo, jakie aktywności podejmie na starcie

Książę William ujawnił, że wraca do obowiązków po raz pierwszy od czasu, kiedy ogłoszono, że księżna Kate ma raka. Książę Walii powróci do pracy 18 kwietnia, czyli w najbliższy czwartek, aby pomóc w nagłośnieniu działalności organizacji społecznych i ekologicznych w hrabstwie Surrey i zachodnim Londynie – podaje The Independent.

Książę William wesprze organizacje społeczne

Następca brytyjskiego tronu na początek skupi się na jednej z organizacji, której celem jest zlikwidowanie przepaści między marnowaniem żywności a ubóstwem. Książę William na własne oczy przekona się, jak przetwarzane są odpady żywnościowe i redystrybuowane do organizacji, które tego potrzebują.

Książę Walii pojawi się również z wizytą lokalnym ośrodku młodzieżowym w zachodnim Londynie. Decyzja o odwiedzeniu organizacji nie jest przypadkiem i wynika z zobowiązania księcia Williama do pomocy środowisku. Następca brytyjskiego tronu w ustanowił w 2020 r. nagrodę Earthshot Prize za wyjątkowe działania na rzecz środowiska.

Problemy zdrowotne rodziny królewskiej

Powrót księcia Williama do życia publicznego następuje w trudnym okresie dla rodziny królewskiej. Z rakiem oprócz jego żony walczy również jego ojciec król Karol III. W związku z tym książę Walii był często nieobecny w przestrzeni publicznej i odwoływał różne zobowiązania. Pałac jednak patrzy w przyszłość i przygotowuje się na majowe przyjęcia w ogrodach pałacowych i Chelsea Flower Show.

Obecnie książęca para wypoczywa w hrabstwie Norfolk. Kate Middleton w słynnym nagraniu powiedziała, że obecność męża u jej boku podczas diagnozy była wielkim źródłem „pocieszenia i otuchy”. Zaznaczyła też, że nie może doczekać się powrotu do swoich obowiązków publicznych, ale „na razie musi skupić się na pełnym dojściu do zdrowia”.

