Papież Franciszek wspomniał o dzieciach z Ukrainy. „Zapomniały, jak się uśmiechać”

Spotkanie papieża z dziećmi w Watykanie przebiegało w ożywionej atmosferze. Franciszek poruszył temat dotyczący idei pokoju, a w czasie rozmowy dawał przestrzeń dzieciom do zabierania głosu. Zwrócił się do przedstawicieli młodego pokolenia z prośbą, aby nie zapominali o swoich rówieśnikach, którzy są „dotknięci wojną”. W tym kontekście wspomniał o dzieciach w Ukrainie, które „zapomniały, jak się uśmiechać” oraz nieletnich w Strefie Gazy, którzy cierpią z powodu głodu.

Papież Franciszek z apelem do młodych. „Proszę was”

Ojciec Święty kilkakrotnie zachęcał dzieci do przyjmowania aktywnej postawy i wchodzenia w rolę kreatorów a nie obserwatorów świata. – W czasach wciąż naznaczonych wojną, proszę was, abyście byli rzemieślnikami pokoju. W społeczeństwie wciąż więzionym przez kulturę wyrzucania, proszę was, abyście byli bohaterami integracji. W świecie rozdartym przez globalne kryzysy, proszę was, abyście budowali przyszłość w taki sposób, aby nasz wspólny dom stał się miejscem wypełnionym braterstwem – powiedział papież.

Franciszek podkreślił, że prawdziwy pokój to nie tylko brak przemocy, ale również stworzenie „klimatu dobrej woli, zaufania i miłości, który może dojrzewać w społeczeństwie”, gdzie fundament tworzą relacje oparte na wzajemnej trosce. – To marzenie, które wymaga od nas czujności, nie można być uśpionym – powiedział papież.

Franciszek zaznaczył także, że dążenie do pokonywania kryzysów gospodarczych, politycznych, społecznych i środowiskowych, które wybuchają w różnych regionach świata, wymaga wspólnego zaangażowania i odwagi. Jak dodał, w rozwiązywaniu trudności należy szukać wsparcia u Boga. – Trzeba działać razem z Bogiem, nie o własnych siłach – powiedział.

