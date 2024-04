Pierwsze oficjalne spotkanie Karola od momentu diagnozy. Miejsce wybrano z namysłem

Podczas swojego pierwszego publicznego spotkania od czasu postawienia diagnozy, król Karol i królowa Kamila spotkali się ze specjalistami od leczenia raka oraz pacjentami otrzymującymi chemioterapię w Macmillan Cancer Centre w szpitalu University College. Celem wizyty było podkreślenie, jak ważne jest wczesne postawienie diagnozy. Król razem z Kamilą dowiedzieli się o niektórych najnowszych metodach leczenia i rozmawiali z pacjentami poddawanymi terapii.

Karol III w szpitalu University College. Pacjenci pytali monarchę, jak się czuje

Szpital wybrany na miejsce wizyty nie jest powiązany z terapią króla, a szczegóły dotyczące jego leczenia nie zostały ujawnione publicznie.

Karol rozmawiał m.in. z 63-letnią pacjentką Lesley Woodbridge, która podobnie jak inni na oddziale dziennym otrzymała chemioterapię. – To zawsze jest trochę szokujące, kiedy ci to mówią – zauważył, mówiąc o momencie usłyszenia diagnozy przez pacjenta – Ja też muszę się udać na leczenie dziś po południu – dodał.

Zapytany o swoje zdrowie, 75-letni monarcha powiedział jednemu z pacjentów: „Wszystko w porządku, dziękuję bardzo, nie jest źle”. Także 60-letnia pacjentka Asha Millen powiedziała, że król zdradził, że „czuje się dobrze”, kiedy go o to zapytała.

Guardian odnotował, że Karol był w dobrym nastroju podczas wizyty. Z pewnością uspokoi to wielu Brytyjczyków, ponieważ niedawno amerykański portal „The Daily Beast” informował, że stan zdrowia króla jest o wiele poważniejszy niż chcą to ujawnić doradcy. Krótko potem Pałac Buckingham wydał komunikat, który zdawał się przeczyć tym przeciekom. „Jego Królewska Mość wkrótce powróci do pełnienia obowiązków publicznych, po okresie leczenia i rekonwalescencji” – poinformowano w oświadczeniu.

Jeszcze przed wizytą ujawniono, że król został mianowany nowym patronem organizacji charytatywnej Cancer Research UK. Jest on również wieloletnim patronem organizacji Macmillan Cancer Support.

