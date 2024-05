To jedyny obszar, w którym PiS „wspiera” koalicję? Chodzi o projekt warty miliardy

Eurodeputowany został zaproszony do studia Polskiego Radia 24. W programie „Sygnały Dnia” prowadzący Karol Surówka rozmawiał z byłym senatorem m.in. o „Tarczy Wschód”.

To plan obronny, który ma za zadanie umocnić polską granicę z Białorusią i Rosją. Premier Donald Tusk w drugiej połowie maja, podczas obchodów 80. rocznicy zwycięstwa polskich żołnierzy w bitwie o Monte Cassino w Krakowie, informował, że na cel rząd przeznaczy 10 mld zł.

W tym jednym obszarze PiS popiera rząd?

Jak 21 maja na antenie „Jedynki” podkreślał europoseł Bielan, Prawo i Sprawiedliwość „zawsze będzie wspierać – czy jest w obozie rządzącym, czy w opozycji – zabezpieczenie granicy”. – Tym różnimy się od Platformy [Obywatelskiej], która głosowała przeciwko budowie zapory, gdy my tę budowę zaplanowaliśmy. Tusk mówił, że ta zapora „nigdy nie powstanie”. Twierdził, że jest tak naprawdę niepotrzebna, bo ci ludzie, którzy znajdują się na granicy, są biedni i trzeba im pomagać – mówił były senator.

Przypomniał też o politykach PO, m.in. Janinie Ochojskiej, która optowała za innymi sposobami radzenia sobie z kryzysem na granicy. – Która twarz PO jest prawdziwa? Twarz Ochojskiej, która mówiła, że trzeba to [mur – red.] rozebrać jak najszybciej, czy twarz Tuska, który pod wpływem opinii publicznej, widząc, jak duże jest poparcie Polaków dla polityki Prawa i Sprawiedliwości, teraz nagle twierdzi – trzy tygodnie przed wyborami [europejskimi 2024 – red.] – że zbuduje zaporę jeszcze większą i lepszą – stwierdził Bielan.

Zapytany o warty miliardy plan Tuska, wskazał, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego będzie „wspierać to, co oznaczało będzie odejście od obrony na linii Wisły”. – Wszystko, co będzie sprzyjało obronie na naszej granicy wschodniej, będzie wspierane przez Prawo i Sprawiedliwość – zakończył wątek.

„Tarcza Wschód”. Błaszczak zabrał głos

Do projektu koalicji „Tarcza Wschód” odniósł się także były szef ministerstwa obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jak stwierdził, „ogłoszona z pompą tarcza Tuska to plan, który opracowano i zaczęto wdrażać jeszcze w MON, za rządów Zjednoczonej Prawicy. Poseł stwierdził też, że Tusk ma „zerową wiarygodność”. Dlaczego? „W czasach największego kryzysu na granicy z Białorusią, obecny premier bronił migrantów, zamiast stanąć po stronie żołnierzy i funkcjonariuszy. Wszyscy pamiętamy słowa o »biednych ludziach, szukających swojego miejsca na ziemi«” – przypomniał słowa szefa rządu z 2021 roku. Zacytowane zostały one także na antenie „Jedynki” przez europosła Bielana we wtorek.

„Dziś Tusk wykorzystuje sytuację na granicy do doraźnego interesu politycznego. Po eurowyborach zapomni o »Tarczy Wschód«, Wojsku Polskim i trudnej sytuacji naszych żołnierzy” – podzielił się swoją opinią na platformie X.

