Rząd ma plan B ws. Ziobry? Żurek: Jest opcja atomowa

Minister Żurek temat Zbigniewa Ziobry zaczął od podkreślenia, że azyl na Węgrzech nie oznacza dla byłego ministra całkowitej bezkarności. Podkreślił, że „to tylko Węgry”, które określił słowami: „najbliższy sojusznik Putina w Unii, państwo na cenzurowanym, czarna owca w rodzinie europejskiej, rozsadza UE”. Zdaniem ministra sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro zamknął się w „złotej klatce”.

Żurek o dwóch ścieżkach na ściągnięcie Ziobry do Polski

Pytany o konkretne pomysły na postawienie Ziobry przed polskim sądem, Żurek podał dwie możliwości. Po pierwsze, Węgrzy mogą sami rozwiązać sytuację w najbliższych wyborach. – Przedstawiciel opozycji węgierskiej mówi o tym publicznie, że Węgry nie będą azylem dla przestępców – przypomniał minister.

Druga ścieżka prowadzi przez Unię Europejską. Żurek podkreślał, że niedawno gościł w Brukseli i rozmawiał z tamtejszymi politykami. Zapewniał, że kwestia Zbigniewa Ziobry jest tam głośno dyskutowana w kontekście tego, czy Węgry nie łamią europejskiego prawa, poprzez niestosowanie się do Europejskiego Nakazu Aresztowania. – ENA to umowa wszystkich krajów – szanujemy sądy i orzeczenia wszystkich krajów w Europie i nagle Węgry mówią, że nam się nie podoba jakiś kraj – zauważał.

Usunięcie Węgier z UE? Żurek o opcji atomowej ws. Ziobry

– Myślę, że UE nie tylko naciśnie, ale użyje środków prawnych. Po pierwsze są prowadzone procedury praworządnościowe wobec Węgier. Wiemy już o tym, że wstrzymywane są środki unijne wobec Węgier. Jest oczywiście opcja atomowa, czyli najpierw zawieszenie możliwości głosowania, a później usunięcie z Unii. I proszę mi wierzyć, że wszyscy mają Węgier i ich zachowania dość – mówił polityk. – Analizujemy możliwość zaskarżenia tego, co Węgry zrobiły, czyli łamania ENA – dodawał.

Zapewniał, że Zbigniew Ziobro zostanie w końcu sprowadzony do Polski. – Być może nie za mojej kadencji, ale młyny sprawiedliwości mielą i one doprowadzą skutecznie do stawienia się Ziobry przed wymiarem sprawiedliwości – obiecywał.

Czytaj też:

Zgrzyt w PiS na oczach wszystkich. Kaleta przerwał wywiad TerleckiegoCzytaj też:

Śledczy bezlitośni wobec Zbigniewa Ziobry. Zapadła ważna decyzja