Rząd ma plan B ws. Ziobry? Żurek: Jest opcja atomowa
Waldemar Żurek
Waldemar Żurek Źródło: PAP / Rafał Guz
W środę 11 lutego minister sprawiedliwości Waldemar Żurek pojawił się w programie „Gość Radia Zet”. Podczas wywiadu sporo uwagi poświęcił kwestii ściągnięcia do Polski poszukiwanego posła PiS Zbigniewa Ziobry.

Minister Żurek temat Zbigniewa Ziobry zaczął od podkreślenia, że azyl na Węgrzech nie oznacza dla byłego ministra całkowitej bezkarności. Podkreślił, że „to tylko Węgry”, które określił słowami: „najbliższy sojusznik Putina w Unii, państwo na cenzurowanym, czarna owca w rodzinie europejskiej, rozsadza UE”. Zdaniem ministra sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro zamknął się w „złotej klatce”.

Żurek o dwóch ścieżkach na ściągnięcie Ziobry do Polski

Pytany o konkretne pomysły na postawienie Ziobry przed polskim sądem, Żurek podał dwie możliwości. Po pierwsze, Węgrzy mogą sami rozwiązać sytuację w najbliższych wyborach. – Przedstawiciel opozycji węgierskiej mówi o tym publicznie, że Węgry nie będą azylem dla przestępców – przypomniał minister.

Druga ścieżka prowadzi przez Unię Europejską. Żurek podkreślał, że niedawno gościł w Brukseli i rozmawiał z tamtejszymi politykami. Zapewniał, że kwestia Zbigniewa Ziobry jest tam głośno dyskutowana w kontekście tego, czy Węgry nie łamią europejskiego prawa, poprzez niestosowanie się do Europejskiego Nakazu Aresztowania. – ENA to umowa wszystkich krajów – szanujemy sądy i orzeczenia wszystkich krajów w Europie i nagle Węgry mówią, że nam się nie podoba jakiś kraj – zauważał.

Usunięcie Węgier z UE? Żurek o opcji atomowej ws. Ziobry

– Myślę, że UE nie tylko naciśnie, ale użyje środków prawnych. Po pierwsze są prowadzone procedury praworządnościowe wobec Węgier. Wiemy już o tym, że wstrzymywane są środki unijne wobec Węgier. Jest oczywiście opcja atomowa, czyli najpierw zawieszenie możliwości głosowania, a później usunięcie z Unii. I proszę mi wierzyć, że wszyscy mają Węgier i ich zachowania dość – mówił polityk. – Analizujemy możliwość zaskarżenia tego, co Węgry zrobiły, czyli łamania ENA – dodawał.

Zapewniał, że Zbigniew Ziobro zostanie w końcu sprowadzony do Polski. – Być może nie za mojej kadencji, ale młyny sprawiedliwości mielą i one doprowadzą skutecznie do stawienia się Ziobry przed wymiarem sprawiedliwości – obiecywał.

