Powoływali się na wpływy w Kancelarii Prezydenta. Łapówki w zamian za ułaskawienia

Prokuratura Krajowa poinformowała o szczegółach śledztwa ws. podejrzenia powoływania się na wpływy w Kancelarii Prezydenta RP oraz wręczenia i przyjęcia korzyści majątkowej w 2018 roku w zamian za załatwienie prezydenckiego ułaskawienia od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi. W związku ze sprawą 19 stycznia 2026 r. agencji ABW zatrzymali na potrzeby śledztwa trzy osoby. Chodzi o Tomasza R., Monikę K.-T. oraz Dominika G., którzy usłyszeli zarzuty w tej sprawie.

Zarzuty PK ws. powoływania się na wpływy w Kancelarii Prezydenta

Zgodnie z ustaleniami w styczniu 2018 r. w Wiśle doszło do przekazania części uzgodnionej kwoty w formie zaliczki w wysokości 90 tysięcy złotych. Środki te miały stanowić element uzgodnionego wynagrodzenia za podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy. Dodatkowo jednemu z podejrzanych przedstawiono odrębny zarzut dotyczący prezentowania treści pornograficznych z udziałem zwierzęcia.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec trzeciego z zatrzymanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. W toku postępowania wykorzystano m.in. zeznania świadka koronnego. Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

