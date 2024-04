Chory na raka 46-latek prosił Boga o pomoc. Wygrał miliard na loterii

Mężczyzna razem z żoną kupił 20 kuponów. Na jednym z nich skreślił liczby: 22, 27, 44, 52, 69 i jeden „specjalny” – 9.

Modlił się do Boga o wygraną. Od ośmiu lat choruje na raka

Tę niezwykle wzruszającą historię opisała redakcja brytyjskiej telewizji BBC. 46-latek, który skreślił właściwe liczby i wygrał 1,3 mld dolarów (prawie 5,3 mld zł), pochodzi z Laosu (Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna w Azji Południowo-Wschodniej). Loteria, w którą zainwestował, to niezwykle popularna w Stanach Zjednoczonych gra Powerball.

Polega na skreśleniu pięciu liczb i jednej dodatkowej, zwanej „czerwonym Powerball-em”. Cheng Saephan swój „szczęśliwy los” kupił 7 kwietnia. Wielkiej wygranej postanowił nie pozostawić jednak wyłącznie sobie – część chce oddać żonie, a także przyjacielowi. Od całej sumy będzie musiał jednak odprowadzić spory podatek.

Najsmutniejsze jest to, że Saephan od wielu lat choruje na raka. Przyznał, że pieniądze pozwolą mu teraz na „zatrudnienie lepszego lekarza”. Od ośmiu lat uczęszcza na chemioterapię, która m.in. pozbawiła go owłosienia na głowie.

„Moje życie się zmieniło”

– Moje życie się zmieniło – przyznał w rozmowie ze stacją CBS KOIN 6. Dodał, że od pewnego czasu modlił się do siły wyższej, by ta pomogła mu w jego niezwykle trudnym położeniu. Twierdzi, że liczby, które wypisał na kartce, umieścił najpierw pod poduszką. 46-latek za wygraną planuje kupić wymarzony dom. Chce też dalej grać w Powerball – liczy, że po raz kolejny los obdarzy go wielką fortuną. Najbardziej zależy mu jednak na dobru rodziny – w tym przede wszystkim dzieci, którym – z powodu choroby – nie był w stanie zapewnić bezpieczeństwa finansowego.

Jak podaje BBC, 46-latek kupił los w Portland (w stanie Oregon).

