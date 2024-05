Ukraińcy zadali Rosjanom poważny cios. „Dobra robota, chłopaki!”

Wołodymyr Zełenski przekazał w swoim wieczornym wystąpieniu, że przez cały dzień ukraińska obrona powietrzna odpierała ataki Rosjan w okolicach Charkowa, Odessy, Dniepru i Doniecka. Ukraińcy zestrzelili łącznie 13 dronów Shaded, Rosjanie wystrzelili również 8 różnego typu rakiet i niemal 70 bomb kierowanych. Prezydent Ukrainy podkreślił, że siły rosyjskie nie zaprzestały ataków pomimo prawosławnych świąt wielkanocnych, które obchodzone są w ten weekend.

Pogratulował także żołnierzom 110. samodzielnej brygady zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy zestrzelili kolejny rosyjski myśliwiec Su-25. - Dobra robota, chłopaki! – podkreślił.

W swoim wpisie Zełenski zaznaczył, że Rosję można jedynie "zmusić" do opuszczenia Ukrainy. "I to się stanie" – dodał. "Nasza siła niewątpliwie pomoże nam to osiągnąć. Siła naszego narodu, nasza siła militarna, nasza jedność z partnerami, ich własna siła i siła naszej dyplomacji" – napisał ukraiński prezydent. Przypomniał też, że wkrótce odbędzie się Światowy Szczyt Pokojowy, który według Zełenskiego "musi zakończyć się sukcesem". "Aby pokonać to zło i pokonać wojnę, potrzebujemy maksymalnej jedności świata" – zaznaczył.

Wojna w Ukrainie. Nocne ataki Rosjan

Ukraińskie media informują, że w nocy z soboty na niedzielę eksplozje słychać było w wielu ukraińskich miastach. Mer Charkowa, Ihor Terechow, potwierdził, że w okolicach miasta zestrzelono drony Shaded. Spadły na prywatnym terenie, powodując pożar trzech domów. Ranna została jedna osoba. Portal telewizji Suspilne donosił o eksplozjach słyszanych w Dnieprze, natomiast "Ukraińska Prawda" podaje, że w obwodzie sumskim Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy. Przez cały dzień Rosjanie atakowali ten obwód 41 razy. Odnotowano ponad 200 eksplozji. Nad ranem eksplozje ponownie słychać było w Charkowie.

