USA i Ukraina zawarły umowę. „Pokazujemy Putinowi, że stoimy razem”

Prezydent USA Joe Biden i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali w czwartek 10-letnie porozumienie dwustronne dotyczące wspierania wysiłków zaatakowanego kraju w samoobronie i powstrzymywaniu przyszłej agresji.

USA i Ukraina z porozumieniem ws. bezpieczeństwa

Urzędnicy podkreślają, że umowa zawarta w trakcie szczytu G7 we Włoszech ma zobowiązać przyszłe władze USA do kontynuowania działań na rzecz wsparcia Ukrainy. Dokument zbliża również Kijów do członkostwa w NATO i jest sygnałem dla Rosji. „Pokazujemy Putinowi, że stoimy razem – teraz i przez nadchodzące dziesięciolecia” – podkreślił Biden.

twitter

„Dziś jest naprawdę historyczny dzień. Podpisaliśmy najsilniejsze porozumienie między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi od czasu uzyskania przez nas niepodległości” – przekazał Zełenski, dodając, że umowa obejmuje postanowienia związane z systemami obronnymi, dostawami broni, a także wzmocnieniem przemysłu obronnego obu państw poprzez współpracę.

Szczyt G7. Biden i Zełenski podpisali umowę

W porozumieniu poruszono również kwestię odpowiedzialności Rosji za wojnę, w tym sprawiedliwe zadośćuczynienie za szkody i prace nad umożliwieniem wykorzystania zamrożonych aktywów do ochrony i odbudowy Ukrainy. „Obejmuje sankcje i kontrole eksportu, aby Rosja odczuła ból z powodu tego, co robi przeciwko wolności narodów” – poinformował Zełenski.

twitter

Ukraina w czwartek zawarła również porozumienie z Japonią. „Mamy obecnie siedem umów o bezpieczeństwie ze wszystkimi krajami G7 i łącznie podpisaliśmy siedemnaście umów, a dziesięć kolejnych jest w przygotowaniu” – przekazał Zełenski. Podziękował też za podjęcie decyzji o udzieleniu Ukrainie pożyczki w wysokości 50 mld dolarów. „To istotny krok naprzód” – podsumował.

Czytaj też:

Trump wraca na Kapitol i uderza w pomoc Ukrainie. Miał inny plan na te środkiCzytaj też:

Przesunięcie systemów Patriot na Ukrainę. Stanowcza reakcja szefa BBN