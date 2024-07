Prezydent Francji pojawił się niczym Tom Cruise z Top Gun i zniknął. „Demacronizacja”

Prezydent Francji po tym jak pojawił się podczas I tury wyborów parlamentarnych we Francji, niczym Tom Cruise z Top Gun, został schowany do szafy. Został oskarżony o to, że źle wpływa na własną partię.

Emmanuel Macron po raz ostatni był widziany publicznie w nadmorskiej miejscowości Le Touquet. Było to w niedzielę 30 czerwca podczas pierwszej tury wyborów parlamentarnych. Prezydent Francji był ubrany bardzo nieformalnie: skórzana kurtka, okulary przeciwsłoneczne Top Gun i czarna czapka z daszkiem. Pomimo tego, że 46-latek witał się z ludźmi, a nawet pozował do zdjęć, przypominał bardziej gwiazdę rocka, która chce się ukryć przed tłumem. twitter Bunkier zamiast Pałacu Elizejskiego. Prezydent Francji zniknął w obliczu kryzysu wyborczego Poza planowanymi zobowiązaniami międzynarodowymi nie widziano go poza domem od prawie dwóch tygodni – podaje Politico. Prezydent Francji nie pojawił się w telewizji po ostatniej porażce w wyborach. Zamiast tego wydał krótkie oświadczenie. Mimo finiszu kampanii Macron jest na tyle dużym obciążeniem, że jego sojusznicy usuwają go z materiałów kampanijnych. – Powiedziano mu, żeby przestał [prowadzić kampanię – red.]... I tak naprawdę nie chodzi o to, że usłyszał nasze przesłanie, ale bardziej o to, że został zmuszony do jego wysłuchania – powiedział anonimowo jeden z członków Odrodzenia. Dodał, że prezydent Francji „nie docenił tego, jak bardzo opinia publiczna była zniechęcona jego osobowością. Emmanuel Macron się zużył? W ostatnich tygodniach kilku ważnych polityków jego partii prosiło Macrona, aby trzymał się z dala od kampanii. Jeden z ministrów przyznał, że wizerunek 46-latka się „zużył”. Prezydent Francji, który jest wygadany i lubi być w centrum uwagi, ciężko odnajduje się w nowej sytuacji. Macron zamknięty w Pałacu Elizejskim rozważa obecnie różne scenariusze na nową rzeczywistość po wyborach we Francji. Wydaje się, że 46-latek nie pozostanie zbyt długo poza flaszem kamer. W ostatnich tygodniach jego popularność gwałtownie spada i nie wiadomo, w jaki sposób można naprawić jego wizerunek. Prezydent Francji określany jest jako „szalony”, agent chaosu” oraz obwinia się go o nadzorowanie „fiaska”. Czytaj też:

Zaskakujące zachowanie kanclerza Niemiec. Zazwyczaj szefowie rządu tego nie robiąCzytaj też:

Zamieszki po wyborach we Francji. Policja użyła gazu łzawiącego