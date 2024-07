Zegarek Churchilla na sprzedaż. Cena robi wrażenie

Movado Calendograf to zegarek, który Churchill otrzymał od Szwajcarów w 1946 roku. Obywatele wręczyli mu go w ramach podziękowania w Zurychu. Wszystko tłumaczy zapis, który znalazł się na rewersie. „Dla Winstona Churchilla, na dowód podziwu i wdzięczności niektórych obywateli Szwajcarii” – czytamy.

Premier odwiedził wtedy państwo po raz szósty i ostatni. Wygłosił powojenne przemówienie, w którym wezwał do utworzenia Rady Europy. Chciał zbudować „coś w rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy” – przypomina robreport.com/

Ile trzeba zapłacić za legendarny przedmiot?

Zegarek znalazł się w kolekcji księgarni i galerii Peter Harrington Rare Books. Miejsce to słynie z kolekcji najrzadszych przedmiotów czy pierwszych wydań wyjątkowych pozycji literackich. Powstało w 1969 r.

„Rob Report” – magazyn poświęcony luksusowemu stylowi życia – podaje, że od 30 lat Movado znajdował się w kolekcji Steve'a Forbesa – amerykańskiego wydawcy i redaktora naczelnego popularnego dwutygodnika. „Zegarek może być twój za 195,5 tys. dolarów” – informuje redakcja, co oznacza, że kosztuje on ponad 774 tysiące złotych. „Jest częścią kolekcji pierwszych wydań, rękopisów, efemeryd i przedmiotów osobistych należących do Churchilla” – dodano.

Razem z zegarkiem nabywca otrzyma cygara Churchilla

Jak przyznaje Peter Harrington, obecnie zegarek nie działa i póki co nikt nie planuje go naprawiać, bo oznaczałoby to ingerencję w przedmiot, a tego kolekcjonerzy chcieliby uniknąć. Sugerują skupienie się na jego wartości historycznej.

Warto dodać, że oprócz zegarka nowy właściciel otrzyma także zestaw trzech hawańskich cygar. Wcześniej w ich posiadaniu był jego bankier. Legendarna używka – konkretnej marki: Joaquin Cuesta – była ulubioną Churchilla. Premier Wielkiej Brytanii potrafił wypalić nawet 250 cygar miesięcznie (czyli około osiem dziennie).

Suknia księżnej Diany sprzedana za ponad milion dolarów

Idąc śladem Wielkiej Brytanii warto wspomnieć, że w grudniu pod młotek trafiła czarna, aksamitna suknia wieczorowa księżnej Walii – Diany Spencer. Chodzi o tę, którą zaprojektował Jacques Azagury, artysta z Maroko. Po raz pierwszy włożyła ją na siebie w 1985 roku we Florencji, na kolację w Palazzo Vecchio.

Telewizja BBC informowała, że została sprzedana za 1,15 mln $, czyli ponad 4,5 mln zł – informowała BBC. Licytacja odbyła się w domu aukcyjnym Julien's Auctions.

