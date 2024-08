Atak Hezbollahu na Izrael. Co z zapowiedzianym odwetem Iranu?

Hezbollah wystrzelił w niedzielę wieczorem serię rakiet w stronę północnego Izraela. Według Sił Obronnych Izraela z Libanu poleciało 30 pocisków. Niektóre z nich spadły na otwarte przestrzenie, ale nie ma doniesień o jakichkolwiek obrażeniach.

Atak miał na celu wsparcie Palestyńczyków w Strefie Gazy i był odwetem za izraelskie uderzenia w południowym Libanie – podało CNN, powołując się na oświadczenie Hezbollahu. Liban informował, że w wyniku ataku na miasto Ma’aroub rannych zostało 12 osób, w tym sześcioro dzieci.

Iran szykuje się do ataku na Izrael. Podtrzymano stan wysokiej gotowości

Jednocześnie Izrael pozostanie w stanie wysokiej gotowości w związku z potencjalnych odwetem ze strony Iranu i jego sojuszników po zabójstwie lidera Hamasu Ismaila Hanijji w Teheranie, który miał miejsce pod koniec lipca. Sprawę stara się jednak bagatelizować izraelskie wojsko. Siły Obronne Izraela podkreśliły, że instrukcje dla ludności cywilnej pozostały niezmienione.

Według raportów Iran prawdopodobnie zaatakuje do czwartku, jeszcze przed potencjalnym wznowieniem rozmów w sprawie zawieszenia broni i wymiany zakładników – donosi serwis Axios. Sprawa nie jest jednoznaczna.

Największy atak Teheranu na Izrael nieunikniony?

Irański prezydent Masud Pezeszkian chce uniknąć ostrej reakcji, podczas gdy Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej chce przeprowadzić uderzenie na większą skalę niż w połowie kwietnia, kiedy to setki dronów i rakiet zostało wystrzelonych w pierwszym bezpośrednim ataku Iranu na Izrael. Wszystkie pociski i drony zostały przechwycone przez Żelazną Kopułę.

Potencjalne uderzenie Iranu wzmacnia obawy, że mogłoby dojść do szerszego konfliktu w regionie. W związku z możliwością eskalacji napięć sekretarz obrony USA Lloyd Austin nakazał rozmieścić w regionie okręt podwodny z pociskami kierowanymi. Ogłaszanie ruchów okrętu podwodnego jest rzadkością w Stanach Zjednoczonych. Kolejnym ruchem szefa Pentagonu była decyzja o przyśpieszeniu przybycia grupy uderzeniowej.

Zamknięcie Igrzysk Olimpijskich. Francja wywierała presję

Izraelski Kanał 13 podał, że może mogło dojść do połączonego uderzenia ze strony Iranu i Hezbollahu. Jednym z czynników, które opóźniły reakcję, była presja ze strony Francji, aby do dużego ataku nie doszło podczas trwania Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, która zakończyły się w niedzielę. Napięcia spowodowały, że wiele dużych linii lotniczych odwołało lub opóźniło loty do Izraela i innych krajów w regionie.

