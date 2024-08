Ukraińska ofensywa w natarciu. Zadziwiająca reakcja Rosji

Ukraina coraz mocniej prowadzi swoją ofensywę w Rosji. Dowódca ukraińskiej armii gen. Ołeksandr Syrski przekazał, że terytorium w obwodzie kurskim, które zajęły Siły Zbrojne Ukrainy, powiększyło się do 1263 kilometrów kwadratowych, a liczba kontrolowanych miejscowości wzrosła do 93.

Ukraińska ofensywa w natarciu

Wojskowy dodał, że żołnierze przesunęli się w głąb terenu bronionego przez przeciwnika na odległość od 28 do 35 kilometrów. W opinii gen. Syrskiego Rosja chcąc zapobiec dalszemu natarciu jednostek z Ukrainy, zdecydowała się na prowadzenie obrony manewrowej oraz przerzucenie sił z innych kierunków i utworzenie nowych formacji wojskowych.

Wcześniej rosyjskie władze informowały, że z powodu ukraińskiej ofensywy ponad 122 tys. mieszkańców obwodu kurskiego zostało zmuszonych do ewakuacji.

Ukraińska ofensywa odnosi sukcesy. Nietypowa reakcja Rosji

Oprócz typowych dla manewrów wojskowych zadań, Rosjanie wpadli na zadziwiający pomysł. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało na kanale Biuletyn Cyberpolicji Rosji szereg wskazówek dla mieszkańców oraz żołnierzy z obwodów kurskiego, briańskiego oraz biełgorodzkiego.

Uwagę zwrócił przede wszystkim punkt dotyczący korzystania z mediów społecznościowych oraz aplikacji randkowych. Resort zwrócił się do mieszkańców z apelem o zaprzestanie używania jakichkolwiek serwisów, ponieważ zdaniem urzędników, służą one Ukraińcom do zbierania informacji. Szczególnie chodzi o streaming na żywo czy publikowanie nagrań wideo, po których można zlokalizować położenie m.in. sprzętu wojskowego. Przedstawiciele Kremla obawiają się, że ukraińska armia wykorzysta pozyskane w ten sposób informacje do kolejnych ataków.

Nie są to jedyne wskazówki dotyczące korzystania z internetu. Rosyjskie MSW zaapelowało także o ogromną ostrożność przy otwieraniu jakichkolwiek linków oraz usunięcie z grona znajomych tych osób, które zostały schwytane przez Ukraińców, bez względu na to, jak silne były relacje między danymi osobami.

