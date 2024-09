Kolizja dwóch samolotów na lotnisku w USA. Są zdjęcia

Nietypowa i potencjalnie groźna sytuacja wydarzyła się we wtorkowy poranek – około 10:10 czasu lokalnego – na płycie lotniska Hartsfield-Jackson w Atlancie w amerykańskim stanie Georgia.

Zderzyły się tam dwa samoloty: Airbus A350 linii Delta lecący do Tokio oraz Bombardier CRJ-900 należący do Endeavor Air (spółki-córki Delta Air Lines) i lecący do Lafayette w stanie Luizjana.

Kolizja samolotów w Atlancie. W sieci pojawiły się zdjęcia

Podczas kołowania airbusa do startu czubek jego skrzydła zahaczył o ogon bombardiera. W sieci pojawiły się zdjęcia dokumentujące uszkodzenia.

twitter

Na pokładzie maszyny należącej do Delta Air Lines było 221 pasażerów. Z kolei w bombardierze 56 podróżnych. Nikomu nic się nie stało – czytamy na CBS News.

Rzecznik portu lotniczego podał, że osoby z jednego z samolotu zostały przewiezione autobusem z miejsca zdarzenia na terminal. Druga maszyna kołowała o własnych siłach. Obecni na pokładzie wysiedli przy bramce. Nie poinformował jednak, która maszyna jest która.

twitter

Podróżnym zaproponowano alternatywne połączenia do miejsc docelowych – podkreśliła linia.

Federalna Administracja Lotnictwa oświadczyła, że zbada incydent.

Czytaj też:

Wizz Air znów idzie na rekord. Pasażerowie spędzą 7 godzin w samolocieCzytaj też:

Lot na Ibizę zamienił się w koszmar. Małżeństwo wyrzucone z samolotu