O czym rozmawiał Cyryl z Putinem? „To nie przypadek”

Władimir Putin, choć historykiem nie jest, uwielbia historiozoficzne rozważania, które służą mu do przekazywania geopolitycznych konkretów. Patriarcha Cyryl, choć także nie jest historykiem, sprawnie wyczuwa, co jest dla Putina istotne i podsuwa rozwiązania czy uzasadnienia, które niekiedy są duchowe (z perspektywy chrześcijańskiej pseudo-duchowe), a niekiedy historyczne, czy nawiązujące do historycznej mitologii Rosji i rosyjskiego prawosławia. I taki właśnie charakter miała rozmowa Putina i Cyryla podczas uroczystości 300-lecia przeniesienie relikwii Aleksandra Newskiego.