Najpierw rekord wędkarski, później zwrot akcji. Ten bass małogębowy robi wrażenie!

Do rekordowego połowu doszło 22 września 2024 roku w rzece Świętego Wawrzyńca, podczas zawodów wędkarskich zorganizowanych w Ogdensburgu, w hrabstwie Świętego Wawrzyńca. Dante Piraino złowił 9-funtowego (4,08 kg) bassa małogębowego, ustanawiając tym samym nowy rekord stanu Nowy Jork.

twitter

USA. Rekordowy bass małogębowy złowiony w Nowym Jorku

Pobił on dotychczasowy wynik z 2022 roku, ustanowiony przez Toma Russella w jeziorze Cayuga, o osiem uncji. Wydarzenie to zostało oficjalnie potwierdzone przez Departament Ochrony Środowiska stanu Nowy Jork (New York State Department of Environmental Conservation, w skrócie DEC) 10 października 2024 roku.

Piraino, korzystając z miękkiej przynęty wykonanej z tworzywa sztucznego w kolorze zielonej dyni (Berkley Flat Nose Minnow), łowił na głębokości 30 stóp (9,14 m) w miejscu znanym jako Cape Vincent. Do znalezienia odpowiedniego łowiska skorzystał z technologii Garmin LiveScope, która pozwoliła mu zlokalizować duże ryby na płaskiej powierzchni dna.

Po zacięciu ryby, z użyciem spinningowego sprzętu z plecionką o wytrzymałości 10 funtów (4,6 kg) oraz fluorokarbonowego przyponu, Piraino walczył z rybą. Po udanym połowie umieścił ją w specjalnym zbiorniku na pokładzie łodzi, gdzie schładzał ją, aby mogła przeżyć. Dzięki temu mógł przetransportować rekordowy połów na stację ważenia w Ogdensburgu.

Jego łup ważył równo 9 funtów (4,08 kg), mierzył 23,5 cala długości (59,69 cm) i miał obwód 18,25 cala (46,35 cm).

Oddał rekordową rybę rzece

Piraino, będąc oddanym wędkarzem sportowym, zdecydował się zwrócić bassa z powrotem do wody, rezygnując tym samym z pewnej drogi do oficjalnego wpisu do rekordów, ponieważ procedury wymagały zważenia ryby w poniedziałek. Jego postawa spotkała się z ogromnym uznaniem środowiska wędkarskiego. Wędkarz podkreślił, że tak wyjątkowy okaz nie powinien być ofiarą dla samego rekordu.

Nowy rekord bassa małogębowego ustanowiono zaledwie kilka miesięcy po pobiciu rekordu stanu w kategorii bassów wielkogębowych. W lipcu 2024 roku James Britenbaugh złowił bassa wielkogębowego ważącego 12 funtów i 6 uncji (5,71 kg) w jeziorze Cayuga, ustanawiając wówczas nowy rekord. Wcześniej, w czerwcu tego samego roku, Chuck Zimmerman z hrabstwa Monroe pobił rekord stanu dla gara długonosego, łowiąc okaz ważący 15 funtów i 14 uncji (6,8 kg) w jeziorze Butterfield.

Łowienie bassów małogębowych cieszy się ogromną popularnością wśród wędkarzy sportowych, szczególnie ze względu na ich siłę oraz widowiskowe akrobacje, jakie wykonują po zacięciu. Ryba zawsze walczy o wolność z całych sił.

Chociaż bass Piraino jest największym w całym stanie Nowy Jork, daleko mu jeszcze do rekordowego bassa złowionego 2 czerwca 1932 r. w jeziorze Montgomery w stanie Georgia. Ryba ważyła ponad 22 funty (9,97 kg), a rekord udało się wyrównać 2 lipca 2009 roku w jeziorze Biwa niedaleko Kioto.

Czytaj też:

Emocjonalny rollercoaster 10-letniego wędkarza. Jego rekord zdumiewaCzytaj też:

Wędkarz z Chorzowa polował na drapieżną rybę. „Uderzenie w przynętę było atomowe”