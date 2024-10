Emocjonalny rollercoaster 10-letniego wędkarza. Jego rekord zdumiewa

Wędkarzem, któremu udało się złowić ogromną rybę, jest 10-letni Daniel Geiger z Eaton (hrabstwo Weld). Opisane przez serwis greeleytribune.com zdarzenie miało miejsce w pierwszej połowie czerwca w parku Greeley (w stanie Kolorado).



Spełniło się wielkie marzenie 10-latka

Młodemu mieszkańcowi Eaton udało się dokonać tego, na co niektórzy pracują przez dziesięciolecia. Sam z pewnością również nastawiał się, że pobicie rekordu – czyli złowienie największego karpia – zajmie mu naprawdę dużo czasu. A jednak los uśmiechnął się do niego i mimo zaledwie 10 lat schwytał gigantyczną rybę, a obecnie darzony jest przez środowisko ogromnym szacunkiem.

Razem ze swoim ojcem – Ryanem Geigerem – łowił w stawie ryby na kukurydzę. Nagle złapał amura białego (Ctenopharyngodon idella) – a przynajmniej tak na pierwszy rzut oka sądzili. Karpiowaty miał aż 37 cali długości (blisko 0,94 metra). W rozmowie z greeleytribune.com młodzieniec opisuje, że gdy ryba chwyciła za kukurydzę, „kij od wędki zaczął się ruszać”. – Musiałem trzymać żyłkę luźno, w przeciwnym razie karp zrzuciłby ją, gdy tylko wziąłby kukurydzę – tłumaczy.

Wtedy żyłka zaczęła się przesuwać. – Zaczepiłem rybę i poczułem jej ciężar. Większość karpi walczy dość mocno. Kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy rybę, byłem bardzo szczęśliwy i krzyczałem – relacjonuje 10-latek.

Ojciec i syn wiedzieli, że jeden z nich otrzyma co najmniej certyfikat „Mistrza wędkarstwa”, bo złowili rybę o odpowiednio dużym rozmiarze. Gdy jednak starszy mężczyzna wszedł do wody, by wyjąć z wody okaz, szybko zrozumiał, że jest to inny promieniopłetwy – karp pospolity (Cyprinus carpio) – jak mu się wydawało. Postanowili dowiedzieć się na stronie internetowej Colorado Parks and Wildlife, jaki jest obecnie stanowy rekord gatunku.

Okazało się, że wynosił on 35″ (prawie 0,89 m) długości. Sfotografowali więc rybę i zdjęcia przesłali do CPW. Tu doszło do kolejnego zwrotu akcji, bowiem eksperci nie potwierdzili, że jest to Cyprinus carpio. Z jaką rybą mieli więc do czynienia zapaleni wędkarze z Kolorado?

Padł rekord. Ryba była większa od poprzedniej o centymetr

W sierpniu komisja CPW poinformowała mieszkańców Eaton, że karp, którego złowili, to nie gatunek pospolity, jak uważali, ale trawiasty (czyli amur biały – Ctenopharyngodon idella) – jak pierwotnie ocenili, gdy jeszcze znajdował się w stawie. Ryba, którą przy niewielkiej pomocy udało się złowić 10-latkowi, była od poprzedniego rekordu większa o zaledwie 0,5″ (1,27 cm). Udało mu się więc pobić rekord.

Co dalej? Młodzieniec planuje złowić teraz imponującej wielkości żółtego okonia (Perca flavescens). To ulubiona ryba Geigera.

Przy tej okazji warto przypomnieć inne, równie emocjonujące zdarzenie ze świata wędkarstwa. W stanie Iowa, w zbiorniku Sundown Lake w hrabstwie Appanoose, 67-latek złowił rybę, którą postanowiono poddać testom genetycznym. Wszystko z powodu równie dużych wątpliwości.

