Myślał, że złowił rekordową rybę. Teraz sprawę wyjaśnią badania DNA

Ważący 1,85 kilograma promoxis czarny został złowiony przez 67-letniego Johna Fostera 23 września w 160-hektarowym zbiorniku Sundown Lake w hrabstwie Appanoose w stanie Iowa. Już dwa dni później Departament Zasobów Naturalnych Iowa przyznał mężczyźnie rekord stanu. I to wtedy zaczęły się wątpliwości.

Departamentu Zasobów Naturalnych Iowa zdecydował się chwilowo wstrzymać od oficjalnego przyznania rekordu w związku z podejrzeniem, że złowiona przez Johna Fostera ryba wcale nie jest promoxisem czarnym a promoxisem hybrydowym. Zdecydowano się poddać rybę badaniom DNA.

Urzędnicy badają DNA rekordowej ryby

– Ktoś powiedział mi, że to promoxis czarny, ponieważ ma siedem lub osiem kolców w płetwie grzbietowej – wspomina John Foster w rozmowie z magazynem Outdoor Life. – Usłyszałem, że to może być rekordowy dla stanu okaz i że trzeba go zważyć na certyfikowanej wadze. Waga w wylęgarni nie była certyfikowana, więc pojechaliśmy do pobliskiego sklepu mięsnego. Ważył tyle samo na certyfikowanej wadze w sklepie mięsnym, co w wylęgarni: 1,85 kilograma – relacjonuje mężczyzna.

Rozmówca wędkarza faktycznie miał oko. Dotychczasowy rekord stanu Iowa dla promoxisa czarnego wynosił 1,76 kilograma i został ustanowiony w 2013 roku. – Po zważeniu ryby na targu mięsnym zadzwoniłem do Bass Pro Shops w pobliżu Des Moines i zapytałem, czy chcieliby mieć promoxisa czarnego, który jest rekordem stanu, do umieszczenia w akwarium w ich sklepie – mówi magazynowi mężczyzna.

To dlatego tak łatwo było znaleźć rybę

Sklep na propozycję zareagował ochoczo. To właśnie dzięki temu odnalezienie ryby w celu pobrania jej próbki DNA do badań były tak łatwe. Aktualnie John Foster czeka na ich wyniki. Jeśli tylko potwierdzi się, że jest to promoxis czarny, mężczyzna zostanie zapisany jako rekordzista. Jeśli jednak będzie ro promoxis hybrydowy, rekord zostanie jedynie w sferze wspomnień. – Tak czy inaczej, to nadal wspaniała ryba – komentuje sytuację wędkarz.

Czytaj też:

Te ryby mają nogi i smakują nimi dno morza. Dodatkową właściwość ma też ich skóraCzytaj też:

21-latka zapisała się w historii wędkarstwa. Rekord czekał na nią niemal pół wieku