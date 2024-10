Eksplozje i strzały w Ankarze. Atak terrorystyczny potwierdzony przez władze

Według doniesień prasowych i wypowiedzi tureckiego ministra spraw wewnętrznych, Ali Yerlikayi, doszło tam do ataku terrorystycznego.

Jak wynika z informacji medialnych, trzech uzbrojonych mężczyzn próbowało wtargnąć do obiektu, co doprowadziło do starć z siłami bezpieczeństwa. Sytuacja była napięta, a na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, by opanować chaos i zabezpieczyć teren.

Turcja. Strzelanina i eksplozje w Ankarze

Nieco później okazało się, że ataki miały charakter samobójczy. Jak podaje portal Turkiye Today, samobójczy atak bombowy wymierzony był w bramę wejściową obiektu. Terroryści zdetonowali tam materiały wybuchowe, które znajdowały się w taksówce, która zaparkowała przy wejściu.

Po tym zdarzeniu doszło do strzelaniny między strażnikami a terrorystami. Ze wstępnych relacji wynika, że podczas potyczki jeden lub dwóch napastników zdetonowało też kamizelki samobójcze.

Minister Yerlikaya potwierdził, że był to atak o charakterze terrorystycznym, jednak dokładne okoliczności wciąż były badane.

Atak terrorystyczny na Turkish Aerospace

Turkish Aerospace Industries to kluczowa, strategicznie ważna firma zajmująca się projektowaniem, rozwojem, produkcją oraz integracją systemów lotniczych i kosmicznych. Na razie nie wiadomo, kto odpowiada za atak. Media donoszą jednak o ofiarach śmiertelnych oraz o osobach rannych.

Mówiąc o incydencie, Yerlikaya powiedział: „Przeprowadzono atak terrorystyczny na obiekty Turkish Aerospace Industries (TAI). Niestety, po ataku mamy męczenników i rannych”. Mówiąc o męczennikach, miał na myśli ofiary śmiertelne.

„Niech Bóg zlituje się nad naszymi męczennikami, a naszym rannym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Opinia publiczna zostanie poinformowana o rozwoju sytuacji. Proszę wziąć pod uwagę oświadczenia pochodzące z oficjalnych źródeł” – dodał.

Jak informuje portal Daily Sabah, tureckie władze nieustannie starają się odpierać zagrożenia terrorystyczne, a podobne incydenty wywołują ogromne poruszenie w społeczeństwie. Tego typu działania są postrzegane jako próba destabilizacji kraju, zwłaszcza w kontekście narastających napięć politycznych i międzynarodowych.

W październiku 2023 roku zamachowiec-samobójca zaatakował budynek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Ankarze, a w listopadzie 2022 roku, w Stambule doszło do zamachu, w którym zginęło 6 osób, a ponad 80 zostało rannych.

