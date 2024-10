Hezbollah zaatakował Izrael w rocznicę zamachów terrorystycznych Hamasu

Izrael po raz kolejny w ciągu ostatnich dni stał się celem ostrzału rakietowego. Tym razem za atakiem stał libański Hezbollah, który wystrzelił blisko 200 rakiet. Część z nich spadła na Hajfę, trzecie co do wielkości miasto w Izraelu. W wyniku zdarzenia rannych zostało 12 osób.

Hezbollah atakuje Izrael rakietami w rocznicę zamachów terrorystycznych Hamasu

Izraelskie Siły Obronne (IDF) odpowiedziały zmasowanymi nalotami, uderzając w cele powiązane z Hezbollahem w Bejrucie oraz na południu Libanu. Według doniesień CNN izraelska armia wydała nakazy ewakuacji niektórych południowych przedmieść Bejrutu, gdzie znajduje się kilka szpitali. Około pół godziny po ostrzeżeniu niebo nad miastem rozświetliły eksplozje, co sugeruje intensyfikację działań wojennych – informuje „The Jerusalem Post”.

Operacje lądowe IDF w południowym Libanie trwają od tygodnia, a naloty są kontynuowane od dwóch tygodni. IDF podkreśla, że ich celem są bojownicy Hezbollahu, organizacji wspieranej przez Iran, która od dekad toczy walki z Izraelem z różnym natężeniem. Hezbollah, po ataku Hamasu z października 2023 roku, regularnie ostrzeliwuje północne terytoria Izraela. Działania te spotykają się z intensywnymi kontratakami izraelskimi, a międzynarodowe media donoszą o kolejnych bombardowaniach oraz starciach zbrojnych na granicy izraelsko-libańskiej.

Według danych libańskiego Ministerstwa Zdrowia od 8 października 2023 roku w wyniku izraelskich ataków zginęło około 2 tysiące osób, z czego większość to cywile. Straty po stronie izraelskiej obejmują 728 żołnierzy, którzy zginęli w wyniku działań bojowych na terenie Izraela, Libanu, Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu. Izrael twierdzi jednak, że jego operacje zabiły około 19 tysięcy bojowników Hamasu i Hezbollahu od czasu ataku Hamasu w październiku 2023 roku – podaje „The Jerusalem Post”.

Bez planu pokojowego

Amerykańskie media informują, że Stany Zjednoczone nie starają się o wznowienie umowy o zawieszeniu broni z Hezbollahem, ale koncentrują się na ograniczaniu operacji izraelskich i kontroli reakcji Teheranu. Waszyngton podkreśla, że popiera prawo Izraela do obrony przed Hezbollahem, jednocześnie wzywając Jerozolimę do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego. Szczególnie ważne jest utrzymanie otwartych dróg do lotniska w Bejrucie, aby zapewnić bezpieczeństwo cywilom.

Czytaj też:

Zaczęło się. Bezpośredni pojedynek Izraela z Iranem. „Odwet jest pewny, nerwowe godziny i dni”Czytaj też:

To już koniec Hezbollahu? Kolejny krok Izraela, libańska armia taktownie ustępuje