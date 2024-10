Polak wtargnął z długim nożem do sklepu w Karlsruhe. Został obezwładniony

Jak informują niemieckie media, do zdarzenia doszło kilka dni temu w supermarkecie Nahkauf przy Rheinstrasse w dzielnicy Mühlburg. 36-letni mężczyzna, obywatel Polski, wszedł do środka, trzymając w ręku długi nóż.

Niemcy. Polak wtargnął z długim nożem do sklepu w Karlsruhe

Świadkowie zdarzenia byli zszokowani i przerażeni, a obsługa sklepu szybko zaalarmowała służby. Dzięki natychmiastowej reakcji policji udało się zatrzymać sprawcę i zabezpieczyć niebezpieczne narzędzie, co zapobiegło ewentualnemu zagrożeniu życia lub zdrowia innych osób.

Jak podaje policja z Karlsruhe, mężczyzna nie stawiał oporu podczas zatrzymania, co ułatwiło funkcjonariuszom jego obezwładnienie. Policja ujawniła również, że podejrzany, zanim pojawił się w sklepie, samookaleczył się i znajdował się w stanie silnego zamroczenia oraz konfuzji.

Przyczyną zdarzenia problemy psychiczne?

Z powodu wyraźnych oznak problemów psychicznych podjęto decyzję o jego przewiezieniu do lokalnej kliniki psychiatrycznej, gdzie miał otrzymać potrzebną pomoc. W dalsze śledztwo, mające na celu ustalenie motywów działania mężczyzny, zaangażowano wydział kryminalny policji w Karlsruhe. Do tej pory jednak nie udało się ustalić przyczyn jego zachowania ani powiązań ze sklepem, gdzie doszło do incydentu.

Świadkowie podkreślali, że reakcja policji była szybka i skuteczna, a profesjonalne podejście funkcjonariuszy pozwoliło zapobiec eskalacji sytuacji.

Czytaj też:

Tragedia w Niemczech. Nie żyje PolakCzytaj też:

Robert Lewandowski ukarał Bayern Monachium! Polak pokazał klasę