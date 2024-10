Książę William pierwszy raz od lat wspomniał o Harrym. Okoliczności wzruszają

Książę Walii opowiedział o wzruszającym wspomnieniu z dzieciństwa, kiedy to księżna Diana zabrała go i jego brata do schroniska dla osób w kryzysie bezdomności. Miał wtedy 11 lat.

To hołd dla zmarłej księżnej Diany

– Zabierała tam Harry’ego i mnie. Musiałem mieć około 11 lat, myślę, że prawdopodobnie wtedy, może 10 – powiedział. Uważa się, że ostatni raz William publicznie mówił o swoim bracie sześć lat temu, kiedy oboje udzielili wywiadu na Royal Foundation Forum w 2018 roku.

– Nigdy wcześniej nie byłem w takim miejscu i byłem trochę zaniepokojony. Nie wiedziałem, czego się spodziewać. Ale matka sprawiła, że wszyscy czuli się zrelaksowani, śmiali się i żartowali – wspominał William w poruszającym hołdzie dla księżnej Diany.

Konflikt między braćmi trwa od lat

Nie jest tajemnicą, że między braćmi od dawna panuje dystans. Ostatnio Harry i William byli widziani razem pod koniec sierpnia, gdy uczestniczyli w nabożeństwie żałobnym ku czci wujka, lorda Roberta Fellowesa. Świadkowie wydarzenia twierdzą, że widać było między nimi dystans. Uroczystość odbyła się w pobliżu królewskiej posiadłości Sandringham, w kościele St. Mary w Snettisham w hrabstwie Norfolk.

Z powodu trwającego konfliktu w rodzinie królewskiej, księcia Harry’ego i księcia Williama nie widziano razem w Wielkiej Brytanii od 2023 roku.

