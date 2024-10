Rodzina królewska trzyma to w tajemnicy. Krytycy monarchii obawiają się korupcji

Jak na razie rodzina królewska nie opublikowała oficjalnej listy prezentów, choć powinna zrobić to raz w roku, w okolicy kwietnia. Krytycy monarchii zwracają uwagę, że brak przejrzystości w tej sprawie może być bardzo niekorzystny. Nie wiadomo bowiem, czy biznesmeni lub politycy nie próbowali w ciągu ostatnich lat wpływać drogocennymi upominkami na członków brytyjskiej rodziny, by zadbać o własne interesy.

Do sprawy, która nagłośniona została w poniedziałek (między innymi przez dziennik „Daily Mail”), odniósł się Pałac Buckingham. Obecna sytuacja ma związek ze śmiercią Elżbiety II.

Co król Karol III otrzymał po koronacji? Lista darów nie jest jeszcze znana

Pałac przypomina, że po śmierci królowej we wrześniu 2022 roku tron objął Karol III. Monarcha zostały koronowany w maju 2023 roku. Dokumentacja, m.in. związana z prezentami, z powodu zmiany na tronie, opóźnia się i wciąż jest aktualizowana. Brakuje pełnych danych za okres ostatnich czterech lat. Dziennikarze „The Observer” – brytyjskiego tygodnika – ustalili, że ostatnia taka lista opublikowana została w kwietniu 2020 roku. Znalazły się tam wszystkie prezenty, które otrzymali członkowie rodziny królewskiej, wciąż piastujący swoje obowiązki.

Zdaniem krytyków rodziny królewskiej monarchia powinna informować o wszystkich prezentach – tak, jak przykładowo premier Keir Starmer musiał powiedzieć, że otrzymał bilety na koncert wokalistki Taylor Swift. Dziennikarze przypominają też o sytuacji, gdy Markle pojawiła się na imprezie na Fidżi w kolczykach wartych fortunę. Na jaw wyszło dopiero później, że była to drogocenna biżuteria, którą podarował jej książę koronny Arabii Saudyjskiej – Mohammed ibn Salman.

Dziennikarze podają, że nieznana jest lista prezentów, jaką otrzymał sam król Karol III tuż po koronacji. Nie wiadomo jednak, czy kiedykolwiek opinia publiczna się z nią zapozna. To dlatego, że do dzisiaj nie wiadomo przykładowo, co znalazło się wśród prezentów ślubnych książęcej pary – Williama i Kate.

Renowacja Pałacu Buckingham. Koszt zwala z nóg

Komunikaty płynące z Pałacu Buckingham cieszą zainteresowaniem jak nigdy wcześniej z wielu powodów. To między innymi dlatego, że ostatnio największy na świecie pałac królewski i światowa perła architektury baroku przeszedł remont. Co się na niego składa? To m.in. prace w podziemiach, podczas których wymieniane jest stare okablowanie elektryczne na nowe pod podłogami i w całym zabytkowym budynku.

Zajmuje się tym zespół złożony z 780 osób. Koszt renowacji? 360 mln ₤ (blisko 1,85 miliarda zł).

Czytaj też:

Przełom w relacjach Harry'ego i Karola? Ekspert zwrócił uwagę na ważną rzeczCzytaj też:

Pałac Buckingham zwrócił się do księcia Harry'ego. To pierwszy taki wpis od lat