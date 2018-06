Niezwykły prezent dla Meghan Markle od królowej. „To symbol akceptacji”

Galeria:

Meghan Markle i królowa Elżbieta II w Chester

W czwartek Meghan Markle po raz pierwszy od czasu ślubu pojawiła się publicznie bez męża. Co więcej, podróżowała wyłącznie w towarzystwie królowej, której towarzyszyła w wyprawie pociągiem do Chester. Zdjęcia z wyprawy zostały opublikowane na oficjalnym koncie rodziny królewskiej na Twitterze rodziny królewskiej. Spośród wszystkich fotografii wybrano te, na których można zobaczyć uśmiechnięte i pochłonięte rozmową Meghan Markle i królową.

Królowa uczy Meghan

Brytyjskie media wyprawę królewskim pociągiem interpretują jako gest ze strony królowej, która w ten sposób pokazała akceptację dla wybranki księcia Harry'ego. To także okazja dla Meghan, by nauczyć się publicznego pełnienia obowiązków wynikających z przynależności do rodziny królewskiej. „Królowa ze swoim życiowym doświadczeniem może zaoferować ciche przewodnictwo, służąc jako przykład” – podkreślał „The Telegraph”.