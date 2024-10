Przełom w relacjach Harry'ego i Karola? Ekspert zwrócił uwagę na ważną rzecz

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że relacje między księciem Harry'm i jego ojcem są bardzo napięte. W ostatnich tygodniach można jednak zauważyć zmianę w zachowaniu młodszego syna brytyjskiego monarchy.

Król Karol III i książę Harry się pogodzą?

Brytyjskie tabloidy zwróciły uwagę na wystąpienia męża Meghan Markle podczas szczytu Clinton Global Initiative. W trakcie konferencji w Nowym Jorku książę wygłosił kilka przemówień, w których wspominał m.in. o księżnej Dianie. Podkreślał także ogromne znaczenie działalności organizacji charytatywnych.

Były kamerdyner brytyjskiego monarchy – Grant Harrold – ocenił, że nie jest wykluczone, iż zachowanie księcia to próba pogodzenia się z ojcem. – Harry z pasją mówił o zmianach klimatycznych, które są bliskie sercu Karola III. Być może wspólne wartości, które wyznają, znów ich do siebie zbliżą – tłumaczył.

W opinii byłego współpracownika króla, „mimo wielu niesnasek, Harry nadal mocno podziwia swojego ojca i darzy go ogromnym szacunkiem”. – Może ma nadzieję, że Karol zauważy i doceni jego starania i wyciągnie rękę w jego stronę. Jestem pewien, że gdyby Harry chciał wrócić do rodziny, ojciec powitałby go z otwartymi rękami. Musiałby jednak mieć pewność, że całe zamieszanie się więcej nie powtórzy. Z kolei Harry musiałby otrzymać gwarancję, że royalsi zaakceptują, że w pewnych kwestiach znacząco się od nich różni. – ocenił.

Poruszający gest Harry'ego w stosunku do księżnej Diany

Przy okazji kamerdyner dodał, że młodszy syn brytyjskiego króla wykonał także piękny gest upamiętniający księżną Dianę. – Diana była ogromną orędowniczką wielu organizacji charytatywnych, a Harry był tym zainspirowany. Podczas ostatniej podróży mówił o swojej matce i jej spuściźnie. To zdecydowanie hołd dla niej – podkreślił.

