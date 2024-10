Żałoba narodowa po powodzi w Hiszpanii. Zdjęcia pokazują skalę tragedii

Na początku tygodnia przez Hiszpanię przeszły ulewne deszcze, co doprowadziło do powodzi, w wyniku której zginęło co najmniej 100 osób – podał „El Pais”. Siła żywiołu była ogromna – ulice zamieniały się w rzeki, a woda niszczyła wszystko, co spotkała na swojej drodze, równając z ziemią dobytki całych społeczności. Wciąż tysiące osób są pozbawione energii elektrycznej i dostępu do usług telefonicznych.

Tragiczne skutki powodzi w Hiszpanii. Minister obrony: Nie jesteśmy optymistami

Margarita Robles, minister obrony Hiszpanii, zapowiedziała, że jednostka wojskowa, która specjalizuje się w akcjach ratunkowych, w czwartek rozpocznie przeczesywanie błota i gruzów, a w akcję będą również zaangażowane psy tropiące. Polityk została zapytana także, czy należy spodziewać się, że wzrośnie liczba ofiar. – Niestety, nie jesteśmy w tej sprawie optymistami – odpowiedziała krótko.

Hiszpańskie służby wciąż poszukują zaginionych, których dokładna liczba – nawet przybliżona – nie została podana do wiadomości opinii publicznej. Pedro Sanchez podkreślił, że priorytetem jest uratowanie jak największej liczby ludzi. Premier zapowiedział, że państwo podejmie wszelkie możliwe działania, aby zlokalizować poszukiwanych, a akcja będzie trwała tak długo, jak będzie to konieczne.

Żałoba narodowa w Hiszpanii. Premier Pedro Sanchez zaapelował do obywateli

Niestety, prognozy nie są optymistyczne. W czwartek spodziewane są kolejne ulewne deszcze, które mają przejść przez prowincję Walencja. Pedro Sanchez zaapelował do obywateli, żeby stosowali się do poleceń wydawanych przez służby, aby maksymalnie usprawnić prowadzone działania pomocowe. W związku z tragedią w Hiszpanii wprowadzono trzydniową żałobę narodową.

Pomoc UE dla krajów dotkniętych powodzią. Europa musi być gotowa na katastrofę