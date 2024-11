Pokojowy Nobel dla Donalda Trumpa? Ten polityk, chce go nominować

Białoruski dyktator odniósł się do pokojowych deklaracji Trumpa, w tym do jego prób rozwiązania konfliktu w Ukrainie. Jak informuje serwis Nexta, Łukaszenka powiedział, że jeśli Donaldowi Trumpowi uda się zakończyć konflikty zbrojne, to on nominuje go do Nagrody Nobla.

Łukaszenka o Trumpie: Jeśli zakończy konflikty, zasługuje na Nobla

Nieco wcześniej Łukaszenka wspomniał o Trumpie podczas przemówienia z okazji otwarcia nowego basenu w Mińsku, wybudowanego z pomocą Chin w ramach współpracy humanitarnej. Podczas ceremonii otwarcia odniósł się do zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, zaznaczając jednak, że nie pogratulował mu osobiście.

W jego wypowiedzi nie zabrakło ironicznych uwag na temat amerykańskiego kapitalizmu i kontrastu między socjalizmem a systemem, który Trump reprezentuje.

„Co prawda, w Ameryce [socjalizm] to wciąż wulgaryzm, także z ust zwycięskiego Donalda Trumpa; prezydenta, który zarzucał Kamali Harris, że jest socjalistką i komunistką” – zauważył Łukaszenka. Białoruski przywódca wyraził przy tym swoją aprobatę dla socjalistycznych wartości, podkreślając, że jego państwo jest zorientowane socjalnie.

Łukaszenka wykorzystał też tę okazję, aby publicznie podziękować Chinom za ponad 30 lat współpracy i przyjaźni. Chińska dyscyplina i „to, co powiedziano – wykonano” stały się dla niego przykładem, którego – jak twierdzi – inne kraje powinny się uczyć. „To jest dyscyplina. To przykład dla nas. Co powiedziano – wykonano. I żaden Trump, Harris czy Biden nie zawróci ludu chińskiego z drogi” – podkreślił Łukaszenka.

Trump był już nominowany do Nagrody Nobla

Warto przypomnieć, że ewentualna nominacja Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla ze strony Łukaszenki nie byłaby pierwszą.

W 2021 roku estoński polityk Jaak Madison, wiceprzewodniczący Estońskiej Konserwatywnej Partii Ludowej i europoseł, zgłosił Trumpa do Pokojowego Nobla, argumentując, że w czasie jego prezydentury Stany Zjednoczone nie rozpoczęły żadnej wojny.

Madison przypomniał także o serii porozumień pokojowych na Bliskim Wschodzie, które miały na celu stabilizację regionu, takich jak „Porozumienia Abrahamowe” podpisane między Izraelem a kilkoma krajami arabskimi.

Nominowanie do Pokojowej Nagrody Nobla wymaga jednak formalnych procedur i spełnienia określonych warunków, a laureatów wybiera pięcioosobowy Norweski Komitet Noblowski. Członkowie tego gremium są mianowani przez norweski parlament, co nadaje procesowi wyboru wysoki prestiż i neutralność. W ciągu lat laureatami tego wyróżnienia stali się m.in. Martin Luther King Jr., Matka Teresa oraz Malala Yousafzai – osoby uznane za walczące o pokój i prawa człowieka na świecie.

